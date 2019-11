Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Schallspielnacht am neuen Ort

Die 13. Jenaer Schallspielnacht holen sich die Organisatoren vom Verein PhonTon in die eigenen vier Wände. Im Probenhaus in der Straße Am Steinbach 15 erleben die Besucher am Freitag, 6. Dezember, Nachwuchsmusiker aus der Region. Der Verein habe bewusst den kleineren Rahmen gewählt, um einen engeren Kontakt zwischen Band und Besuchern zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung.

Auf der Bühne stehen diesmal Paolo Macho, Kings of Shaquedelique, APOA, The Walking Talking Stephen Hawking und Random Precision. Beginn ist 20 Uhr, die Türen sind ab 19.30 Uhr offen. Eine vorweihnachtliche Überraschung wird zudem versprochen.