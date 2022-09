Jenaer Schleichersee wegen Risikospiel geschlossen

Jena. Jenas Freibadesaison endetet am Freitag dann endgültig

Das Südbad am Schleichersee und die Strandbar „Strandschleicher” bleiben an diesem Mittwoch, 28. September, ganztägig geschlossen. Gründe dafür sind neben der aktuellen Wettersituation polizeiliche Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem an diesem Tag ausgetragenen Fußball-Regionalliga-Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Energie Cottbus. Das Spiel gilt als Hochrisikospiel und beginnt an dem Tag 19 Uhr. Die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft bittet die Badegäste für die Entscheidung um Verständnis.

Nach der Badepause können sich Naturbadfreunde am Donnerstag und Freitag noch ein letztes Mal im Schleichersee erfrischen. Am Freitag, 30. September, endet die Saison in den Jenaer Freibädern und an der Strandbar. Das Ostbad ist bereits seit 16. September geschlossen.