Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Schüler entdecken die Welt der Mikroskopie

Vorsichtig stellt Ronja eine Petrischale auf den Objekttisch des Lichtmikroskops. Sie schaut durch das Okular – doch das Bild ist unscharf. „Es ist gar nicht so einfach, das Objekt richtig zu fokussieren“, sagt sie mit Blick in Richtung Rolf Käthner.

Der Biologe und Anwendungsspezialist für Lichtmikroskopie eilt zu Hilfe und verrät der Zwölfjährigen den richtigen Kniff. Plötzlich eröffnet sich für die Schülerin eine ganz neue Welt. Der Seestern auf dem Objektträger offenbart seine Schönheit in allen Facetten und Einzelheiten. „Wow“, sagt das Mädchen mit dem blonden Pferdeschwanz, „einen Seestern wollte ich schon immer mal unter dem Mikroskop sehen. Das ist einfach toll“.

Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden nimmt Ronja an den 14. Kindertagen der Mikroskopie vom 4. bis 8. November bei Zeiss in Jena teil. Die Siebtklässler des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Jena gehören zu etwa 400 Schülern aus acht Schulen in Jena, Weimar, Mellingen, Stadtroda und Eisenberg, die den naturwissenschaftlichen Unterricht in diesen Tagen in die Räume des Unternehmens verlagern.

Das Smartphone unter dem Mikroskop

Begleitet werden die Kinder von Susanne Bindel. Die Pädagogin ist dankbar, dass ihre Schüler auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit erhalten, mit Zeiss-Mikroskopen zu arbeiten: „Natürlich haben wir auch im Unterricht schon mikroskopiert, aber hier sind die Voraussetzungen noch einmal ganz anders. Solche Hochleistungsmikroskope nutzen wir im Klassenraum eher selten. Damit kommen die Schüler erst in der Oberstufe in Berührung.“

Das bestätigen auch Hannes und Julius: „In der Schule haben wir nur kleine Mikroskope und müssen uns meist zu zweit oder zu dritt eins teilen. Hier hat jeder sein eigenes“, freuen sich die Zwölfjährigen.

Die Palette der Präparate ist vielfältig und reicht von Insektenbeinen und -flügeln über Schlangenhaut, Mohnsamen, Sand und Sulfat bis hin zu Brennnesselblättern, Tannenzapfen und aufgeschnittenen Knochen. Doch auch den eigenen Finger oder das Innenleben ihres Smartphones können die Schüler unter dem Mikroskop betrachten. Rolf Käthner freut sich über das große Interesse: „Die Schüler sind sehr gut vorbereitet und arbeiten toll mit.“

Theorie praktisch greifbar machen

Susanne Bindel kann die Kindertage der Mikroskopie nur empfehlen: „Die Mitarbeiter des Unternehmens geben sich viel Mühe, indem sie alle Fragen der Kinder beantworten und ihnen biologische Zusammenhänge erklären“, sagt die Pädagogin. „Damit unterstützen sie uns sehr anschaulich bei der täglichen Arbeit in der Schule.“

Mit den einmal jährlich stattfindenden Kindertagen der Mikroskopie möchte Zeiss Unterrichtstheorie praktisch greifbar werden lassen, erklärt Rolf Käthner: „Wir wollen die Schüler für Forschung, Natur und Technik begeistern, ihren Blick auf die Welt erweitern und Dinge sichtbar machen, die sonst im Verborgenen bleiben.“

Auch Ronja hat einen neuen Blick auf die Welt bekommen: „Interessant, wie viel Dreck an so einem Seestern ist“, sagt sie lachend, bevor sie das Präparat wechselt und sich das Blatt einer Brennnessel näher anschaut.