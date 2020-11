Zumindest Schüler können in Jena wieder ins Wasser der Hallenbäder springen.

Für Jenaer Schüler soll der Schwimmunterricht am Montag, 9. November, wieder starten. Dies teilte die Bädergesellschaft am Dienstag mit. Auch die Schwimmkurse für Studenten sind in der Schwimmhalle Lobeda und im Galaxsea wieder möglich.