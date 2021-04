Jenaer Sieben-Tages-Inzidenz unter 150

Jena. Corona-Neuinfektionen steigen in Jena und im Landkreis Saale-Holzland weiter leicht.

Jena ist eine der wenigen Städte in Thüringen, in denen am Wochenende die Sieben-Tages-Inzidenz unter 150 liegt. Der aktuelle Wert wurde am Sonnabend vom Gesundheitsamt der Stadt mit 137,4 angegeben. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Die Zahl der Sars-CoV-2 Infektionen stieg jedoch binnen eines Tages um 30 auf 387. Drei Personen sind als genesen gemeldet worden. Leider ist auch ein weitere Todesfall zu beklagen, seit Ausbruch der Pandemie sind mit oder an dem Virus damit 67 Jenaer verstorben.

Von den Corona-Patienten werden 14 stationär behandelt, drei kämpfen mit einem schweren Verlauf der Erkrankung.

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden bis Sonnabend 0 Uhr 27 neue Corona-Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert für den Landkreis stieg damit von 201 am Vortag auf 213.