Jenaer sollen ein Corona-Tagebuch führen

Jena. So will die Stadt laut Oberbürgermeister Nitzsche Infektionsketten besser nachverfolgen können.

Bei der Rückverfolgung der Infektionsketten nach festgestellter Corona-Ansteckung befindet sich zwar auch die Stadt Jena in dramatischer Klemme. Doch ist die Situation nach Einschätzung von Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) noch nicht ganz so zugespitzt wie in anderen Kommunen, wo bis zu 75 Prozent der Fälle nicht mehr rückverfolgbar seien. Nach jüngster Erhebung sind in Jena „18 bis 20 Prozent der Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar“, sagt der OB. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.