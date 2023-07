Jenaer SPD-Politiker auf Delegationsreise in Brasilien

Jena. Bundestagsabgeordnete Holger Becker (SPD) aus Jena war in Brasilien. Er nahm an einer Delegationsreise des Forschungsausschusses des Deutschen Bundestages teil.

Der Bundestagsabgeordnete Holger Becker (SPD) aus Jena war in Brasilien. Er nahm an einer Delegationsreise des Forschungsausschusses des Deutschen Bundestages teil. „Wir sind in Brasilien und haben unter anderem die Atto-Forschungsstation im Amazonasgebiet bei Manaus besucht.“ Atto steht für „Amazon Tall Tower Observatory“.

Die Station 150 Kilometer nördlich von Manaus hat eine Höhe von 325 Metern und wird von von Wissenschaftlern aus Deutschland und Brasilien betrieben.

Der Klimamessturm gilt als Flaggschiffprojekt der deutsch-brasilianischen Kooperation in der Grundlagenforschung. „Dabei hat das Jenaer Max-Planck-Institut für Biogeochemie die Koordination der deutschen Aktivitäten und die Direktorin, Susan Trumbore, war ebenfalls vor Ort“, betont Becker. Der Turm diene der Untersuchung von Austauschprozesses zwischen der amazonischen Biosphäre und der Atmosphäre, der Messung von klimarelevanten Gasen sowie zum Monitoring von Klimadaten. Messdaten sollen Rückschlüsse zur Bedeutung des Regenwaldes für die Chemie und Physik der Atmosphäre zulassen. „Wie man sehen kann, ist der Aufstieg ziemlich luftig und schweißtreibend, der Blick über den Regenwald dafür umso beeindruckender.“

Brasilien ist das einzige Land in Lateinamerika, mit dem Deutschland seit 2008 durch eine strategische Partnerschaft verbunden ist. Kernanliegen dieser strategischen Partnerschaft ist der weitere Ausbau der Zusammenarbeit zu bilateralen und multilateralen Themen. Zudem ist Brasilien Deutschlands wichtigster Handelspartner in Südamerika. Die Delegation war vom 8 bis zum 16. Juli vor Ort.