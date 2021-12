Jenaer spenden: Ersatz für kranken Ahorn ist in der Erde

Jena. Warum am Jenaer Fuchsturm sieben Bäume weichen mussten. Dank Spenden neun neue Bäume gepflanzt

Endlich! In diesem Kommentar waren sich am Dienstag Ilona Hofmann, Rainer Stoya und Jürgen Müller von der Fuchsturmgesellschaft einig. Mit einer Linde hatte die Firma Gartengestaltung Nischwitz aus Bürgel den letzten von neun neuen Bäumen gerade in die Erde gebracht. Sie sind der Ersatz für sieben Ahornbäume, die vor Monaten auf dem Weiheplatz beim Fuchsturm wegen der gefährlichen Rußrindenkrankheit entfernt werden mussten.

Voll des Dankes ist die Fuchsturmgesellschaft, dass die Jenaer Bürgerschaft gut mitgespielt hat bei der Idee der Schwarmfinanzierung: Rainer Stoya als Projekt-Beauftragter und Ilona Hofmann für die Vereinsführung konnten vermelden, dass über die Stadtwerke-Plattform www.jena-crowd.de um die 6000 Euro eingespielt wurden. Nach Rainer Stoyas Beschreibung haben sich zum Beispiel die Handballer des HBV Jena besonders stark eingebracht. Fuchstürmler als Privatleute legten 3000 Euro und die Fuchsturmgeslleschaft als Verein weitere 8000 Euro oben drauf.

Erstes Jahr ist das schwierigste

Man sei dem fachlichen Rat gefolgt und habe Bäume als Ersatz ausgewählt, die in einem guten Maß resistent sind gegenüber dem Klimawandel, sagte Ilona Hofmann. Und weshalb nicht kleinere, dafür aber mehr Bäume erworben wurden? „Hier oben haben wir alles als Durchgang. Da können wir nicht mit einem Kleinklein an Bäumen anfangen. In einer Schonung wäre das was anderes gewesen.“ Andererseits habe man sich in der Fuchsturmgesellschaft wegen des fälligen 160. Jubiläums der Berggemeinschaft gefragt gehabt, „was wir uns selber und dem Berg schenken können“. – Deshalb nun die drei Linden auf dem Weiheplatz und dazu drei Traubeneichen, ein Speierling, eine Elsbeere und eine Mehlbeere auf dem neugestalteten Ober-Parkplatz. Die Bäume sind acht bis zehn Jahre alt.

„Das erste Jahr ist das schwierigste“, sagte Sven Schmidt von der Bürgeler Fachfirma. In dieser Zeit lebe der Baum von dem, was ihm per Wurzelballen mitgegeben ist. Erst nach einem Jahr würden sich Feinwurzeln bilden. Deshalb seien die Bäume auch mit sanft bestutzter Krone verpflanzt worden. Die Krone dürfe bei solch einem Baum im Frühjahr „nicht so explodieren“; andernfalls könne es passieren, dass der Baum zu viel Kraft für die Versorgung der Krone aufbringen müsse, erläuterte Sven Schmidt.

Die Pflege nicht vergessen

Ganz klar, die Pflege neugepflanzter Bäume ziehe etwa die Hälfte der Kosten nach sich, erläuterte Schmidt. Um die neun Fuchsturm-Bäume kümmert sich die Bürgeler Firma gemäß Vertrag noch vier Jahre. Wenn die Stadt mit ihren Klimaneutral-Zielen auch ihre „grünen Ziele“ erreichen wolle, „dürfen wir die Pflege nicht vergessen“, sagte Schmidt. Für die Stadt Jena zum Beispiel kümmern sich die Bürgeler aktuell um 300 Bäume. Sven Schmidt lobte die Fachleute der Stadt, die nach seiner Beschreibung seit geraumer Zeit bei der Grünplanung mehr Raum als früher für die Wurzelballen neuer Bäume einkalkulieren: in der Regel 1,50 mal 1,50 mal 1,50 Meter mit der Ausnahme von Stellen, wo Medienkanäle nicht mehr Platz zulassen.

Stadtförster Olaf Schubert gefällt es gut, dass sechs der neun Bäume nun den neuen Fuchsturm-Parkplatz säumen. Das sei in sensibler Landschaft eine Art des Auto-Parkens, das „sich in die Natur einbettet“. Insgesamt hat Schubert „unglaublich viele Anfragen“ von Menschen, die der Natur etwas Gutes tun wollen. „Der Wald ist in Not; da hilft jeder Baum.“ Ein Resonanz-Beweis sei etwa die Pflanzaktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW „Deinwald.com“. Seit Herbst 2019 seien auf diese Weise bis heute 20.507 Bäume in Thüringen zusätzlich gepflanzt worden.

Die geplante Dankeschön-Veranstaltung für die Sponsoren der neun Fuchsturm-Bäume kann wegen Corona aktuell nicht am Fuchsturm stattfinden. Ilona Hofmann will im Frühjahr alternativ zu einer Flurbegehung einladen. Prima Fügung: Im April oder Mai wird laut Olaf Schubert im Großraum Fuchsturm der „Ottonen-Pfad“ als einer der neuen Themen-Wege eröffnet.