Jenaer Stadtgeschichte: Brand durch Unachtsamkeit, nicht durch Beschuss

Da hatte doch so mancher Leser verwundert gefragt: Stimmt denn das? Natürlich nicht, kann der Autor des Beitrages „Die Timlers waren eine Jenaer Maurerdynastie“ vom 22. Februar nur bestätigen. Er war einer alten Legende aufgesessen, die sich lange in Jena gehalten hat: Dass nämlich der Eichplatz entstanden war durch einen von Kanonenbeschuss ausgelösten Brand bei der Schlacht von 1806.

Den Brand gab es wohl. Doch es hat keinen Kanonenbeschuss gegeben. „Ursache war aber mit hoher Wahrscheinlichkeit Unachtsamkeit im Umgang mit Feuer und Licht der Bewohner, die auf Grund der am 13. Oktober 1806 einsetzenden Plünderungen aus der Stadt in die Umgebung geflohen waren“, sagt Günther Queisser vom Verein Institut für militärgeschichtliche Forschung 1806 Jena.

Der Brand in der damaligen Johannisgasse soll am 14. Oktober 1806 gegen 3 Uhr morgens in den Seilerhäusern ausgebrochen sein. So ist es übrigens auch im jüngsten Lexikon der Jenaer Stadtgeschichte nachzulesen. „Die preußischen und sächsischen Truppen, die sich in Jena und im Saaletal befanden, zogen am Morgen des 13. Oktober auf das spätere Schlachtfeld ab“, sagt Queisser, der auch regelmäßig Führungen auf den Jenaer Schlachtfeldern leitet. Anschließend seien die ersten französischen Truppen unter Marschall Lannes, die die Nacht auf dem Gelände des heutigen Neubaugebietes von Winzerla verbracht hatten, in Jena einmarschiert und hätten sich in Verfolgung der Preußen auf den Landgrafen begeben. Es sei im Verlauf des Tages zu den genannten Plünderungen in Jena gekommen.

Gegen 15.30 Uhr sei Napoleon, von Gera kommend, in Jena eingetroffen. Zuvor habe man für ihn und 800 Mann im ehemaligen Stadtschloss (heute steht dort das Hauptgebäude der Universität) das Hauptquartier eingerichtet. Napoleon habe sich aber nicht in der Stadt aufgehalten, sondern sich ebenfalls auf den Landgrafen begeben. „Die Kriegshandlungen fanden bei Jena und nicht in Jena statt“, betont Queisser.

Die durch den Brand entstandene Brache wurde zum Großteil nicht wieder bebaut. Es entstand der Eichplatz. Nur ein Gebäude wurde errichtet – das den Eichplatz östlich beherrschende Timlersche Haus. Erbaut wurde es von Christian Lorenz Moritz Timler von 1812 bis 1816 im klassizistischen Stil. So ist dieses Gebäude auch schon auf Darstellungen vom hier 1816 stattgefundenen Friedensfest der Studenten zu sehen. 1973 wurde das Timlersche Haus als eines der letzten vom Eichplatzviertel abgerissen.