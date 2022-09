Jenaer Stadtrat debattiert über Sexismus in der Werbung

Jena. Wie schwer sich kommunale Regeln für Jena finden lassen, zeigt schon das Fallbeispiel einer Fachkräfte-Suchanzeige.

„Maurer sucht Frau – (Bitte im Bauwagen melden)“. – Fällt dieses Werbebanner einer Jenaer Baufirma an einer städtischen Baustelle unter Sexismus? Angezeigt wurde der Fall im Internet-Mängelmelder der Stadt (www.jena.de). Und an Für- und Wider-Kommentaren mangelte es nicht auf der Plattform.

Das Beispiel zeige: Es sei nicht scharf abgrenzbar, inwiefern es im Auge des Betrachters liege, ob eine Werbung als sexistisch zu gelten habe. Das stellte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) vorm Stadtrat fest. Der OB hatte Bericht zu erstatten, wie die Verwaltung einen von den Bündnisgrünen initiierten Ratsbeschluss vom November 2021 umgesetzt hat. Mit dem Beschluss waren Sexismus-Prüfverfahren ebenso angeregt worden wie die Erstellung eines Ratgebers zum Umgang mit Sexismus oder Ideen, wie der Mängelmelder zu dem Thema besser genutzt werden könnte.

Mängelmelder modifiziert

Nach Angaben des OB ist in Jena im Berichtszeitraum der Leitfaden des Deutschen Werberates zum Werbekodex in Sexismus-Belangen „weitestgehend eingehalten“ worden. Dabei wird die kommerzielle Werbung in Jena vom Eigenbetrieb Kommunalservice KSJ verwaltet, der die Motive vor der Genehmigung begutachtet. Im Resümee der Stadtverwaltung wird betont, dass sich keine klaren Richtlinien festlegen lassen zur Frage, was als sexistisch zu gelten hat und was nicht.

Und so hat Jenas Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Haupt gemeinsam mit ihren Amtskolleginnen von der Friedrich-Schiller-Universität und der Ernst-Abbe-Hochschule ein Gremium geschaffen, das strittige Fälle begutachten kann. Zudem ist beim Internet-Mängelmelder ein separater Button „Diskriminierende Werbung“ eingerichtet worden. Dort ist in den vergangenen Monaten eine thematisch relevante Anzeige eingegangen: die „Maurer sucht Frau“-Werbung. Die Stadt hätte nach Einschätzung des OB aber selbst in einem eklatanten Fall keine Möglichkeit der Sanktionierung. Gleichwohl bewirke die öffentliche Rüge des Werberates gemeinhin, dass inkriminierte Reklame zurückgezogen werde, sagte der OB. „Wir haben aber aktuell kein Problem dieser Art und passen auf, dass es so bleibt.“

Marburger Marschroute

Isabell Welle (Bündnisgrüne) ist „etwas enttäuscht“, dass kein Ratgeber-Format für Jena erstellt wurde, so sagte sie vorm Stadtrat. Indessen äußerte Petra Teufel (FDP) Genugtuung ob der neuen Mängelmelder-Kategorie. „Ich hoffe, dass da noch mehr Hinweise landen und sich an dem Thema gerieben wird.“ Dass die „Maurer sucht Frau“-Werbung exakt die aktuelle Fachkräftemangel-Debatte berühre, betonte Bastian Stein (CDU). Heiko Knopf von den Bündnisgrünen merkte zur „Maurer sucht Frau“-Werbung an: Vorrang verdiene doch die Sicht derer, die sich angegriffen fühlen, und nicht die Sicht derer, die das formulieren. Und doch gebe es „keine Allgemeindefinition, wo Sexismus beginnt“, sagte Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos). Das sei wohl auch „landschaftsmäßig verschieden“, wo man das als unangenehm empfinde und wo nicht. Wesentlich sei für ihn das „Zusammenfinden der Gleichstellungsbeauftragten“. Dieses Gremium rege an, dass man es nutzen sollte. Nach Hertzschs Worten hat sich Kerstin Haupt gegen eigene Jenaer Sexismus-Richtlinien ausgesprochen. Auch Jena könne sich gut orientieren an einem Regelbuch, das die Stadt Marburg erstellt hat.