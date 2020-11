Jenaer Stadtrat will noch mehr Fakten zum kostenlosen Schülerverkehr

45,40 Euro kostet eine Schüler-Monatskarte für den Jenaer Nahverkehr. Zu viel ist das nach Ansicht vieler Eltern. Im Stadtrat gehen die Bemühungen um einen Nulltarif in eine neue Runde. Die SPD setzt das Thema seit fünf Jahren aus sozialpolitischen Gründen immer wieder auf die Tagesordnung. Grüne und Linke würden das Ticket auch sofort einführen. Der Kompromiss hieß Mittwochabend, zunächst neue Fakten zusammenzutragen. Dem konnten sich auch alle anderen Fraktionen und Stadträte anschließen. Der Beschluss wurde ohne Gegenstimmen angenommen.

„Es geht darum, Fragezeichen in Ausrufezeichen umzuwandeln“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Glybowskaja und fügte hinzu: „Ich finde es spannend, das mancher schon die Antworten kennt, die wir erst herausfinden wollen.“

Hohe „Eltern-Taxi“-Quote in Jena

Ein Frei-Fahrt-Schein U18 schade dem Klima mehr als das er nützt, hatte Clemens Beckstein (FDP) gesagt. Denn junge Menschen würden wohl weniger laufen oder das Fahrrad nutzen, wenn Nahverkehr kostenlos wäre. „Das ist Unsinn und an den Haaren herbeigezogen“, erwiderte Ekkehard Schleußner (SPD). Er schilderte aus eigenen Beobachtungen, wie hoch die Eltern-Taxi-Quote in Jena sei.

In Deutschland haben bereits Städte entgeltfreie oder stark preisreduzierte ÖPNV-Tickets für Jugendliche eingeführt. Beispiele sind: Berlin, Rostock oder zuletzt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und ab 2021 Halle. Die Jenaer Verwaltung weist auf die hohen Kosten hin. Dabei wären die entfallenden Fahrscheinerlöse gar nicht das größte Problem. Sie betrügen vielleicht 400.000 Euro pro Jahr.

Fünf weitere Straßenbahnzüge und sieben Busse könnten nötig werden

Die Stadtverwaltung erwartet aber, dass fünf Straßenbahnzüge und sieben Busse zusätzlich gekauft werden müssten, um alle Schüler an den Haltestellen wegzukriegen. Inklusive der Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten bräuchte das drei Millionen Euro pro Jahr extra. Dieser Betrag ließe sich womöglich senken, wenn sich der Nahverkehr parallel zum Neukauf von Straßenbahnen zu einer Aufarbeitung älterer Bahnen durchringen könnte, so wie es gerade die Verkehrsbetriebe in Nürnberg tun. Und ein zeitversetzter Schulstart, wie er wegen der Corona-Pandemie diskutiert wird, könnte ebenfalls die „Simultannutzung“ und damit die Überlastung des ÖPNV am Morgen verhindern.

Mitte 2021 soll die Debatte in eine neue Runde gehen. Bis dahin soll der Oberbürgermeister weitere Fakten zusammentragen, und zum Beispiel die Frage klären, ob die Stadt wirklich wie auch bisher die gesetzlichen Ausgleichszahlungen vom Land nach Personenbeförderungsgesetz bekommt oder ob das Land das Gesetz ändert.

Möglicherweise gibt es am Ende den Freifahrtschein für Schüler sogar zum Nulltarif für die Stadt. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) weckte Hoffnungen, Jena könnte in ein Förderprogramm des Bundes aufgenommen werden, das den Netzausbau und neue Tarifkonzepte verbindet.