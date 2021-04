Jenaer Stadtwerke stiften drei Bänke

Jena. Vor 30 Jahren wurde der Energieversorger in Jena gegründet.

Mit Unterschrift am 23. April 1991 legte der damalige Oberbürgermeister Peter Röhlinger den Grundstein für ein eigenes Energieversorgungsunternehmen für die Stadt Jena. Gestartet mit 128 Fernwärmekunden und vier Mitarbeitern in Büroräumen in der Schomerusstraße in Winzerla entwickelte sich die Gruppe mit Tochterunternehmen zu einem breiten kommunalen Versorger. Zum 30-jährigen Bestehen machen die Stadtwerke Jena nun der Stadt ein Geschenk, indem drei Bänke auf der Saale-Horizontale gestiftet werden. Versehen sind diese mit dem Schriftzug: „Stadtwerke Jena. Ein Stück Zuhause“.

Seit 1991 sind von den Stadtwerke-Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 710,4 Millionen Euro in die öffentliche Infrastruktur investiert worden. Die Unternehmen der Stadtwerke erwirtschaften mit fast 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 344 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2019). Aktuelle große Projekte umfassen den Neubau der Sportschwimmhalle in Jena-Lobeda und die Beschaffung von neuen Straßenbahnen. Der Zweckverband Jenawasser errichtet einen neuen Hochbehälter im Rautal.