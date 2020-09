Jenaer „SteinMalEins“-Schüler gewinnen den Kinderumweltpreis

Übergabe an der frischen Luft: Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und Thomas Zaremba, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena, überbrachten am Montag den Schülerinnen und Schülern den symbolischen Scheck.

Jena. Symbolische Scheckübergabe mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Motto für 2021 lautet: „Weniger ist mehr – So vermeiden wir Abfall.“

Der diesjährige Umweltpreis für Kinder und Jugendliche der Stadt Jena geht an die „Tigeraugen-Stammgruppe“ der Freien Ganztagsschule „SteinMalEins“. Das Motto des Wettbewerbs in diesem Jahr war: „Klimaschutz jetzt. Bei uns.“ Insgesamt wurden fünf Preise vergeben. 2000 Euro Preisgeld stellen die Stadtwerke Jena zur Verfügung, weitere 500 Euro kommen von der Stadt.

Bereits zum dritten Mal hatten Stadt und Stadtwerke zur Teilnahme am Preiswettbewerb aufgerufen. Die Übergabe des Hauptpreises in Höhe von 1000 Euro fand direkt an der Ganztagsschule statt. „Umwelt- und Klimaschutz gehen alle an. Daher freut es mich sehr, wenn diese Themen auch gemeinsam durch die Kinder in der Kita oder in der Schule besprochen werden oder wenn Projekttage dazu durchgeführt werden. Auch in Zukunft werden wir als Stadtwerke daher diesen Preis gerne unterstützen“, sagt Thomas Zaremba, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena.

Wegen Corona: Preisverleihung auf dem Postweg

Normalerweise wird der Umweltpreis für Kinder und Jugendliche zum Jenaer Umwelttag verliehen. Da diese Veranstaltung im Rahmen des Festes „Dein Tag im Paradies“ in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, wurde der Preis vor der Freien Ganztagsgrundschule verliehen. Die anderen Preisträger erhalten ihr Preisgeld aufgrund der diesjährigen Ausnahmesituation auf dem Postweg. Platz zwei mit je 500 Euro teilen sich der integrative Kindergarten „Kindervilla“ mit seinem Projekt „Einfälle statt Abfälle“ und der Kindergarten Sprachkiste mit dem Projekt „Auf den Spuren der Solarenergie“.

Platz drei teilen sich mit je 250 Euro der ökologisch ausgerichtete Kindergarten „Kinderbude“ und die Klasse 3c (mittlerweile Klasse 4c) der Südschule mit ihrem Projekt „Plastikmüll in unserer Umwelt“.

Bereits fest steht schon das Motto für den Kinder- und Jugend-Umweltpreis 2021. Es lautet: „Weniger ist mehr – So vermeiden wir Abfall“.

Für die Stadtwerke Jena ist Klimaschutz eigenen Angaben zufolge ein Unternehmensziel: Seit 2013 liefern die Stadtwerke Jena ihren fast 70.000 Privatkunden ausschließlich emissionslos erzeugten Ökostrom aus europäischen Wasserkraftanlagen – und das ohne Mehrkosten. Jährlich werden damit 124.500 Tonnen an Kohlendioxid-Emissionen vermieden. Je verkaufter Kilowattstunde Ökostrom fließt ein fester Betrag in den Ausbau regenerativer Energien. So wurden seit 2013 fast 5 Millionen Euro investiert, zum Beispiel in die Biogasanlage Milda und die Photovoltaikanlagen auf dem Stadtwerke-Haus, der Sparkassen-Arena und dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs.