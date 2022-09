Jenaer Stolpersteine für behinderte Mord-Opfer des Nazi-Regimes

Jena. Neue Mahnmal-Stellen erinnern in Jena an fünf Gehandicapte und an einen Widerstandskämpfer

Sechs weitere Stolpersteine als Mahnmale und Erinnerungen an Jenaer Mord-Opfer des Nazi-Regimes sind gesetzt. Mit den Messingsteinen, die wieder der Künstler Gunter Demnig in den Boden gebracht hat, haben die Stadt Jena und der Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ in fünf Fällen die Opfer der „Aktion T4“ ins Bewusstsein gerückt. Damit ist der systematische Massenmord an mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen gemeint – aus Jena waren es mindestens 60. Die Aktion ist benannt nach der Zentraldienststelle, von wo aus dieser Massenmord organisiert wurde. Wie Arbeitskreis-Mitstreiter Till Noack erläuterte, sind die Jenaer Opfer fast immer auf ähnlichen Wegen in den Tod geschickt worden. Erst Aufnahme in der Universitätsnervenklinik, dann Überweisung in die Landesanstalt Blankenhain, dann meist zur Tarnung in das Zwischenlager Zschadraß, dann in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein, wo die Opfer vergast wurden. Pirna-Sonnenstein sei so etwas wie der Test-Ort für Auschwitz gewesen.

Am Magdelstieg 67 ein Stolperstein für Ernst Rempke, geboren am 10. Juni 1877 in Köstritz. Seit seiner Jugend lebte er in Jena und arbeitete als Bahnarbeiter. Die Familie hatte zwei Kinder. Er wurde am 12. November 1940 ermordet. In der Otto-Schott-Straße 44 ein Stolperstein für Johannes Reich, geboren am 17. November 1894 in Jena. Auf dem Friedhof in Jenaer lernte er den Beruf eines Gärtners. Er wurde am 27. November 1940 ermordet. In der Mittelstraße 44 ein Stolperstein für Martha Dorsch, geboren am 1. August 1908 in Blankenhain. Sie arbeitete als Hausangestellte in Jena. 1929 wurde sie in die Universitätsnervenklinik Jena aufgenommen und am 3. Februar 1941 ermordet. In der Mittelstraße 33 ein Stolperstein für Margarete Peinert, geboren am 29. Dezember 1887 in Langenwedding. Sie lebte später in Jena. Am 27. November 1940 wurde sie ermordet. In der Lutherstraße 134 ein Stolperstein für Emma Kämmer, geboren am 26. Mai 1882 in Neudershausen. Sie arbeitete in Jena als Köchin und war verheiratet. 1932 wurde sie in die Universitätsnervenklinik Jena eingewiesen und am 7. November 1940 ermordet.

Mit einem Stolperstein in der Karl-Liebknecht-Straße 55 wird an den Widerstandskämpfer Magnus Poser erinnert. Er wurde am 26. Januar 1907 in Jena geboren und erlernte den Beruf eines Tischlers. 1928 trat er in die KPD ein. Wegen seiner politischen Aktivitäten, so auch im Widerstandskreis um Theodor Neubauer, geriet er mehrfach in Haft. 1944 wurde er erneut verhaftet und in das Gestapogefängnis in Weimar gebracht. Nach einem Fluchtversuch schwer verletzt, kam er auf die Krankenstation des KZ Buchenwald. Dort starb er am 21. Juli 1944. In Jena liegen mittlerweile 52 Mahnmal-Stolpersteine, darunter eine große Zahl für ermordete jüdische Mitbürger.