Protest gegen das Haushaltssicherungskonzept: Etwa 500 Menschen demonstrierten am vergangenen Mittwoch vor dem Volkshaus. Hier tagte der Stadtrat.

Jena. RCDS Jena lehnt Zweitwohnsitzsteuer ab – Die SPD will mit einer Landesinitiave die Rotstiftpolitik verhindern

Die Kritik an den im Haushaltssicherungskonzept gemachten Sparvorschlägen hält weiterhin an. Nach den Bündnisgrünen und der SPD lehnt auch der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Jena eine Zweitwohnsitzsteuer ab.