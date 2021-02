Jenaer Studierende gestalten chinesische Neujahrs-Gala

Das Neujahrsfest, welches man auch als Frühlingsfest bezeichnet, ist für Chinesen das wichtigste Fest im Jahr. In Kürze beginnt das Jahr des Büffels. Die chinesischen Studierenden des Vereins der chinesischen Studierenden und Wissenschaftler Jena e.V. (VCSW) veranstalten auch in diesem Jahr eine Gala-Show anlässlich des anstehenden Neujahrs am 12. Februar.

Aus gegebenem Anlass melden sie sich dieses Mal jedoch für ihre Gäste über das Internet aus ihren Wohnungen in Jena und Umgebung.

Die talentierten Laienkünstler bieten Einblicke in ihre Kultur und ihr Leben während des Studiums in Thüringen. Zum Ende des aktuellen Mondjahres verbreiten sie gute Laune, heißen damit das neue Jahr des Büffels willkommen und grüßen ihre Angehörigen.

In China ist es üblich, dass man am Silvesterabend die über viele Stunden andauernde Neujahrs-Gala-Veranstaltung des CCTV (Chinesisches Zentral-Fernsehen) sieht. Dabei werden traditionelle Darbietungen und viel Unterhaltung geboten. In den vergangenen Jahren prägten auch moderne und internationale Darbietungen das Programm.

Die Studierenden aus Jena präsentieren nach dem großen Vorbild nun ihre eigene etwa 90-minütige Show. Man kann sie ab sofort bei Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=OfuHIIlObVo sehen.