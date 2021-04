Jenaer Testzentrum will Buga-Besuchern helfen

Jena. Wegen fehlender Testkapazitäten in Erfurt konnten Besucher die Buga nicht besichtigen. Ein Jenaer Testzentrum springt in die Bresche.

Wegen fehlender Testkapazitäten in Erfurt mussten zahlreiche Gartenfreunde am Wochenende auf den lange geplanten Buga-Besuch verzichten. Diese Nachricht mobilisierte die Mitarbeiter des Testzentrums an der Ringwiese in Jena zu einem ungewöhnlichen Angebot.

Corona-Blog: Test-Chaos vor dem Buga-Besuch – Inzidenzwert in Thüringen auf knapp 220 gesunken

"Wir würden gern zumindest für die Jenaer und Ostthüringer Buga-Besucher aushelfen", teilte Cornelius Golembiewski, Arzt in jenem Testzentrum, mit und bat die Redaktion dieser Zeitung um Hilfe bei der Verbreitung einer guten Nachricht. "Schon am Sonnabend waren bei uns etwa die Hälfte der Leute, die sich testen ließen, solche, die zur Buga wollten. Deshalb werden wir morgen, am Sonntag von 9 bis 12 Uhr öffnen", sagte er. "Die Lage unseres Testzentrums in Winzerla ist auch mit dem Auto von der Autobahn her schnell erreichbar, wer aus Ostthüringen nach Erfurt will, kommt ja quasi bei uns vorbei", ergänzt er.

Ein Test im Drive-in-Testzentrum Jena, das im Fitnessstudio An der Ringwiese 2/Ecke Rudolstädter Straße sein Domizil hat, sei ohne Anmeldung möglich. Allerdings ist eine Registrierung unter www.schnelltest-jena.de nötig, damit das Testergebnis den Betroffenen dann online übermittelt werden kann.

Test-Chaos vor dem Buga-Besuch in Erfurt

Strengere Corona-Regeln gelten in Thüringen