Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Theologin geht mit 82 Jahren in Ruhestand

Nach über 60 Jahren nimmt Waltraud Bernhardt jetzt Abschied von der Universität Jena. Die heute 82-Jährige begann am 1. August 1967 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Theologie und lehrte über Jahrzehnte Hebräisch und Aramäisch. Da sie zuvor seit September 1959 an der Jenaer Universität studiert hatte, „haben Sie sich längst in das ,kollektive Gedächtnis‘ unserer Fakultät eingeschrieben“, sagte der Jenaer Alttestamentler Uwe Becker, der ihr für ihre unermüdliche und engagierte Arbeit dankte.

Waltraud Bernhardt promovierte vor 50 Jahren zum Thema „Die kultur- und religionsgeschichtliche Bedeutung des Qumranfragmentes 5Q 15“. Sie besaß aber nie ein eigenes Exemplar ihrer Dissertation. Die Dekanin der Theologischen Fakultät, Corinna Dahlgrün, überreichte der Jubilarin nun zum 50. Doktorjubiläum eine Kopie der Arbeit.

Waltraud Bernhardt will sich künftig mehr ihrer Aufgabe als Pastorin in der sächsischen Heimat in Limbach-Oberfrohna widmen.