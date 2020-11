In die alte Bäckerei von Golmsdorf ist wieder Leben eingezogen. Der Jenaer Töpferin Uta Mill übernahm das zuletzt ungenutzte Gebäude. Am Wochenende hat sie ihre Töpferei eröffnet.

„Unsere Familie hat die alte Bäckerei das letzte halbe Jahr umgebaut und nun werde ich meine Keramiken in den schönen, neuen Werkräumen herstellen und verkaufen“, erzählte Uta Mill am Sonnabend. 25 Jahre hatte sie in Zwätzen am Heiligenberg ihre Werkstatt betrieben, die sich in ihrem Wohnhaus befand. Nun verlässt sie das „Home Office“ und geht außerhalb der eigenen vier Wände ihrer Arbeit nach.

Im neuen Verkaufsraum nimmt die "rotbraune Serie" viel Platz ein. Ganz klar, es geht auf Weihnachten zu. Foto: Thomas Beier

Der größte Gewinn ist für sie das Plus an Fläche. Sie konnte zusätzlich zur Werkstatt einen Verkaufsraum und ein Kursraum einrichten. Besonders angetan war Uta Mill von der äußerst freundlichen Begrüßung durch die Golmsdorfer. Viele freuen sich, dass das Gebäude nun wieder einen Sinn bekommt.

Die Zeiten sind alles andere als optimal für eine Geschäftseröffnung und natürlich konnte es kein großes Fest geben, aber interessierte Leute konnten sich umsehen und informieren. Die Woche über wird sie bis Weihnachten täglich in der Werkstatt anzutreffen sein.

Das Weihnachtsgeschäft ist für Töpfer sehr wichtig. Uta Mill sitzt seit Oktober für das Weihnachtssortiment an der Scheibe. Die coronabedingte Absage des Jenaer Weihnachtsmarktes, wo sie immer den Stand beim Rathaus hatte, fällt fast schon in die Kategorie „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“.

So kann sie nun etwas in der eigenen Räumen planen. Das werden wohl viele ihre Kolleginnen und Kollegen in Ermangelung von Marktständen tun.

Die typischen Handbewegung zeigte sie am Wochenende auch. Foto: Thomas Beier

Typische Produkte von Uta Mill sind die helle Serie mit Lavendel-Motiven und die rotbraune Serie. Und es finden sich in beiden Linien auch bäckerei-nahe Produkte. Wenn schon kein Brot mehr gebacken wird, so kommen doch bisweilen Brottöpfe aus dem Ofen, die sich hervorragend als Aufbewahrungsgefäß für Brotlaibe eignen.