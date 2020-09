Jenaer Trießnitzschule bekommt starke neue Mitte

So in etwa wird die Trießnitzschule in der Vorderansicht nach zwei Jahren Umbau aussehenaussehen.

Juliette Beer vom kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ bestätigt, dass in ihrem aktuellen Vorhaben ein besonderes Element steckt: „Der Mittelteil ist das Kniffligste“, sagt die Projektleiterin des soeben gestarteten Umbaus der Trießnitzschule im Winzerlaer Buchenweg. Der Mittelteil ist im Bauleute-Jargon der „Verbinder“ zwischen dem viergeschossigen Gebäudeteil A und dem fünfgeschossigen Gebäudeteil B an diesem Typenbau „Erfurt“, der 1989 als Polytechnische Oberschule fertiggestellt worden war. Eben jener Verbinder wird nun abgerissen und durch ein mehrfach größeres Gebäudesegment ersetzt. Das gibt Platz etwa für eine Aula, eine Mensa und für Differenzierungsräume, so ist Juliette Beers Worten zu entnehmen. „Das wird der Mittelpunkt der Schule sein.“ Vonnöten sei für den neuen Verbinder zum Beispiel eine „hoch spannende und schwierige“ Gründung mit Mikropfählen, die bis zu sieben Meter tief in den Boden reichen. Die Gebäudeteile A und B müssen dabei unbeschädigt bleiben. Wahrlich alles knifflig. Ende Oktober soll der alte Verbinder abgerissen sein; schon Ende September wird die alte Turnhalle nicht mehr stehen, die einer neuen Zwei-Feld-Halle weicht. In zwei Jahren ist die Einweihung der umgebauten und komplett behindertengerechten Schule geplant.