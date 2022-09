Jenaer Turnhalle als Erstaufnahme: 65 Ukrainer zwischen Holzplatten

Jena. Einblicke in die Göschwitzer Unterkunft, die seit Mitte August für Geflüchtete zur Verfügung steht.

Eigentlich hatte man sich von diesen Not-Unterbringungen bereits verabschiedet: Die Turnhalle der Werkstatt-Schule in Lobeda, die Turnhalle der Göschwitzer Berufsschule sowie die Turnhalle der Galileo-Schule waren nach Kriegsausbruch vorsorglich für ukrainische Geflüchtete hergerichtet worden. Zwischenzeitlich jedoch wurden die Turnhallen wieder dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt. Für die Geflüchteten hatte die Stadt in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Akteuren geeignetere Unterkünfte geschaffen, so beispielsweise in der ehemaligen Frauenklinik, im ehemaligen Rosental-Pflegheim in Jena-Nord oder in einem Pflegeheim in Lobeda-West.

Doch nun wurde die Göschwitzer Turnhalle zum zweiten Mal von den Kommunalen Immobilien zur Jenaer „Erstaufnahmestelle“ umfunktioniert. 100 Plätze werden abermals für ukrainische Geflüchtete bereitgehalten. Derzeit sind 65 Menschen hier untergebracht. Damit sei die Göschwitzer Turnhalle, die einzige Turnhalle in Jena, die für Geflüchtete als Unterkunft genutzt werden müsse, sagt die Chefin des Fachdienstes für Soziales, Barbara Wolf.

Zimmer mit Zustellbett für eine Mutter mit zwei Kindern. Foto: Jördis Bachmann

Gestern gab Barbara Wolf gemeinsam mit Vertretern der Kommunalen Immobilien und der Überbetrieblichen Ausbildungsgesellschaft, die die Sozialbetreuung vor Ort übernommen hat, einen Einblick in die Halle: In den Parzellen, getrennt von Holz-Platten, stehen je zwei Betten, ein Spind, ein Tisch und Stühle. Damit sind die „Zimmer“ gut gefüllt. Man lege Wert darauf, dass die Geflüchteten ein Stück Privatsphäre wahren könnten, sagt Wolf. Jedes Zimmer sei dementsprechend auch abschließbar. Auch eine Ecke zum gemeinsamen Treff mit Teeküche sowie ein kleiner Bereich zum Aufenthalt für Kinder und eine Ecke mit Waschmaschinen wurden eingerichtet. Dennoch seien die Unterkünfte natürlich wenig attraktiv. Man versuche, die Aufenthaltszeit so gering wie möglich zu halten. Dabei würde nach Dringlichkeit entschieden. Vor allem gesundheitliche Notfälle, würden schnellstmöglich in andere Unterkünfte vermittelt.

„Wir haben Mitte Juli festgestellt, dass die vorhandenen Plätze in den Jenaer Gemeinschaftsunterkünften nicht ausreichen“, sagt Wolf. Größte Herausforderung: Der Bedarf an Flüchtlingsunterkünften sei nur schwer kalkulierbar. Natürlich gebe es theoretisch einen Verteilerschlüssel. Doch die ukrainischen Geflüchteten könnten sich frei bewegen und selbst entscheiden, wo sie sich aufhalten. Bis zum Donnerstag, 8. September, wurden in Jena 1616 ukrainische Geflüchtete untergebracht. Das seien zehn Prozent aller Geflüchteten in Thüringen, sagt Barbara Wolf. Sie schätzt, dass etwa 500 von ihnen mittlerweile in eigenen Wohnungen vermittelt werden konnten.

Die Essensversorgung für die derzeit 65 Ukrainer in der Göschwitzer Turnhalle werde durch die Awo geleistet und zwei Sicherheitsdienste kümmern sich um die 24-Stunden-Überwachung. Es werde immer schwieriger, für diese Aufgaben Firmen zu finden, die genügend Personal zur Verfügung hätten, sagt Wolf. Auch bei der ÜAG sei eigentlich kein freies Personal für die Sozialbetreuung vorhanden gewesen. „Wir wollten es trotzdem schaffen und helfen“, sagt ÜAG-Geschäftsführer Georg Hädicke. Täglich sind nun Sozialbetreuer direkt vor Ort und kümmern sich um die Bewohner in Göschwitz.

Natürlich habe man Verständnis für die Situation der Schulen und Sportvereine, die nicht „erbaut“ über die abermalige Wohnnutzung einer der neusten und schönsten Turnhallen Jenas seien, sagt Wolf. Es sei alles daran gesetzt worden, Ausweichstätten für deren Sportausübung zu finden, sagt Beate Wachenbrunner von den Kommunalen Immobilien. Viele Vereine würden hier sportliches „Fair Play“ zeigen und Trainingszeiten für betroffene Vereine ermöglichen. Wie lange die Turnhalle nun als Unterkunft für Geflüchtete dienen müsse und ob die Kapazitäten auch mittel- oder langfristig ausreichen, das ließe sich nicht vorhersagen, so Wolf.