Jena. Fuchsienbörse im Gartencenter Klee in Jena-Burgau am Sonnabend mit Taufe von Neuzüchtung

Jenaer und Geraer Fuchsien-Freunde zeigen Züchtungen

Zum dritten Mal organisieren die Mitglieder des Fuchsien-Freundeskreises Thüringen am Sonnabend vor dem Gartencenter Klee in Burgau ihre Fuchsienbörse.

„Wir sind sehr froh, dass wir uns endlich einer großen Öffentlichkeit zeigen können. Das war in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich gewesen“, sagte Gabriele Voigt aus Jena. Sie und ihr Mann Ralf, der seit Januar 2019 auch der Vorsitzende ist, gehören im Freundeskreis Thüringen mit zu den eifrigsten Fuchsienzüchtern. Die Börse beginnt um neun Uhr.

Die Macher erwarten den ersten Ansturm schon vor dem eigentlichen Start. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die ersten Gäste schon halb neun dastehen und Fuchsien-Züchtungen kaufen oder auch tauschen wollen. Das macht zwar unseren Aufbau nicht so leicht. Wir werden aber keinen Besucher wieder weg schicken“, sagte Gabriele Voigt.

Am Vormittag steht eine Fuchsien-Taufe von einer Züchterin aus Gera an. „Das ist Tradition bei uns Fuchsien-Freunden. Wenn ein Mitglied unseres Vereins eine neue Fuchsien-Sorte neu auf dem Markt bringen will, gibt es einen Spruch und dazu etwas Sekt. Das ist vergleichbar mit einer Schiffstaufe“, sagte sie.

Hilfe bekommen die Börsianer von den Kameraden des Feuerwehrvereins Ruttersdorf-Lotschen 1991. Sie stellen Tische und Bänke auf. Dass die Fuchsien-Fans seit 2018 in Jena die Börse organisieren können, sei für den Vereinsvorsitzenden ein Glücksgriff gewesen. Zuvor, fand sie in Gera statt.

Trotz Corona haben sich die Mannen um Ralf und Gabriele Voigt ein zweites Standbein aufgebaut. Seit zwei Jahren sind sie auf dem Brauereigasthof Ziegenmühle im Zeitzgrund, zwischen Stadtroda und Hermsdorf gelegen, mit einer Dauerausstellung präsent. Die läuft noch bis zum 25. September.

Fuchsienbörse im Gartencenter Klee, Burgau, Sonnabend , 25. Juli, von 9 bis 17 Uhr