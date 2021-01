Jenaer Uniklinik verhalf mehr Kindern auf die Welt

Drillingsgeburt am UKJ in diesem Jahr: Jason, Jolie und Joane erblickten am 3. Juni das Licht der Welt, hier mit ihren Eltern Sandy und Steffen Röbisch.

Im Jenaer Uniklinikum (UKJ) sind 2020 mehr Kinder als im Jahr zuvor geboren worden. 1522 Geburten werden verzeichnet, das ist ein Zuwachs um fast 100 (2019: 1425). Weil darunter auch 65 Zwillinge und dreimal Drillinge waren, wurde insgesamt 1593 Kindern auf die Welt verholfen. Allerdings sind darunter auch elf Kinder, die wegen einer Frühstgeburt oder Fehlbildungen verstarben.

Auf natürlichem Weg brachten 72 Prozent der Frauen ihre Kinder zur Welt. Würde man die Risikoschwangerschaften herausrechnen, auf die das Uniklinikum spezialisiert ist, konnten gar 88 Prozent der Frauen natürlich gebären.

Zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 machten Mutmaßungen die Runde, dass sich die Selbstisolation von Paaren positiv auf die Geburtenrate auswirkt. Diese romantische Vorstellung kann der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin nicht nachvollziehen. "Der Zuwachs an Geburten in unserer Klinik fand sich vor allem von Januar bis Mai im Vergleich zum Vorjahr", sagt Ekkehard Schleußner.

Auch Corona-positive Mütter haben entbunden

Die hohen Geburtenzahlen im UKJ hätten andere Ursachen. Zum einen wirkt sich die geschlossene Geburtsstation im Schleizer Klinikum auf das UKJ aus. „Viele Patientinnen aus der Region haben bei uns entbunden“, sagt er. Außerdem habe sich das Uniklinikum als Perinatalzentrum mit einem großen Einzugsbereich bis Nordbayern und Sachsen-Anhalt weiter gut aufgestellt, um Risikoschwangerschaften zu betreuen. 194 Frühgeborene erblickten 2020 in Jena das Licht der Welt – davon 59 unter 1500 Gramm Geburtsgewicht.

Auch einige wenige werdende Mütter, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, seien ans UKJ überwiesen worden. „Wir hatten in Jena aber keine Frau, die schwere Symptome besaß“, sagt der Klinikdirektor. Es bedurfte also auch keines Kaiserschnittes, weil die infizierte Mutter unter Luftnot litt.

Nach jetzigem Wissensstand müssten Mütter keine Gefahr für ihr Neugeborenes befürchten, wenn sie vor der Entbindung coronapositiv getestet wurden. Vorsichtshalber werde den Frauen aber empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz beim Stillen zu tragen und auf das Küssen des Neugeborenen zu verzichten, solange sie noch als infektiös gelten.

Gemeinsam mit Kollegin Janine Zöllkau hat Schleußner für eine aktuelle Handreichung in deutschen Kliniken zugearbeitet, die empfiehlt, wie mit Corona-Erkrankungen bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett umzugehen ist. Seit Bekanntwerden des neuartigen Virus vor einem Jahr ist eine „Explosion an Wissen“ erfolgt, sagt er.

Erste Impfungen bei Klinikpersonal

Der Schutz vor Sars-CoV-2 bestimmt die tägliche Arbeit in der Geburtsklinik. Innerhalb kurzer Zeit mussten Betreuungskonzept im Kreißsaal und auf der Wochenstation erarbeitet werden. "Unser Ziel war und ist, all unseren Patientinnen in dieser wichtigen Lebensphase so viel Normalität und Geborgenheit wie möglich zu geben, weshalb auch zu jedem Zeitpunkt der Partner bei der Geburt dabei sein konnte", sagt Schleußner.

Corona-Tests vor jeder Entbindung seien insbesondere zum Schutz des Personals notwendig. Noch einen Tag vor Silvester konnten sich Schleußner und Kollegen die erste Impfdosis gegen Corona verabreichen lassen, da sie wegen des engen Patientenkontakts zur höchsten Prioritätenkategorie gehören. "Wir wissen um die Gefahren des Virus", sagt er.

Welchen Einfluss die Pandemie auf die Geburtenrate in Jena und Thüringen hat, lässt sich schlussendlich erst 2021 klären. "In unsicheren Zeiten wird der geplante Kinderwunsch aufgeschoben", weiß der Jenaer Klinikdirektor aus Erfahrung. Er erinnert sich noch an die Wendezeit. Während im ersten Halbjahr 1990 die Geburtenzahl noch relativ stabil ausfiel, „war ab Sommer der Kreißsaal fast leer“.