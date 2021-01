Jenaer Uniklinik verzeichnet hohe Impfbereitschaft

Sybille Lautensack, als Anästhesistin in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin tätig, hatte bereits im Arbeitsalltag mit COVID-19-Patienten zu tun. Für sie war es keine Frage, sich impfen zu lassen. Am Samstag kam der Anruf, dass sie heute zur Impfung kommen kann. Dafür ist sie extra von zu Hause angereist.

Jena Über 300 Mitarbeiter wurden in den ersten Tagen gegen Corona geimpft.

Am Universitätsklinikum Jena wurden auch über den Jahreswechsel Mitarbeiter gegen Sars-CoV-2 geimpft. Von Dienstag, 29. Dezember, bis Sonntagabend erhielten 308 Klinikmitarbeiter die erste Impfdosis, teilt das UKJ mit. Der Arbeitsmedizinische Dienst sowie weitere Mitarbeiter, die sich kurzfristig bereitstellten, wurden von der Klinikumsapotheke unterstützt. In einem eigens dafür umfunktionierten Nebenraum seien die Impfdosen kurz vor den Terminen aufbereitet worden.

In den kommenden Tagen sollen durch zusätzliche Impfteams weitere Pfleger und Ärzte geimpft werden. „Die Impftermine für diese Woche sind größtenteils vergeben“, sagt Dr. Andrea Steiner, Leiterin des AMD. Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Tätigkeit zu den am meisten gefährdeten im Infektionsgeschehen zählen, werden als erste berücksichtigt.

Generell sei die Bereitschaft, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen, am UKJ sehr hoch. „Allein bei den Ärzten liegt die Bereitschaft bei rund 90 Prozent“, sagt Dr. Steiner.

Das sei sehr erfreulich, befindet Otto Witte, neuer Medizinischer Vorstand am UKJ. Die Impfung sei eine „logistische Mammutaufgabe“, doch er zeigt sich optimistisch, innerhalb kürzester Zeit allen UKJ-Mitarbeitern Impfungen anbieten zu können.