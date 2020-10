Jenaer Unipräsident: „In Zukunft der Universitäten investieren“

Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat dem Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität, Walter Rosenthal, in Erfurt offiziell seine erneute Ernennungsurkunde überreicht. „Die Universität hat sich seit dem Amtsantritt von Professor Rosenthal 2014 hervorragend entwickelt“, sagt Wolfgang Tiefensee. Er denke dabei etwa an das Exzellenzcluster oder an den Campus Inselplatz, der jetzt im Entstehen sei.

„Nicht auf Erfolgen ausruhen“

Die Uni dürfe sich auf ihren Erfolgen in Forschung und Lehre nicht ausruhen, erklärte Rosenthal. Die nächsten Jahre würden besonders herausfordernd. „Wir müssen in Deutschland mehr Gedanken und Geld in die Zukunft der Universitäten investieren.“ Corona habe noch einmal deutlich gezeigt, dass sich Studium und Lehre mit zunehmender Digitalisierung massiv veränderten. „Austausch und Begegnung auf dem Campus haben einen größeren Stellenwert bekommen. Gleichzeitig sind Online-Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken, denn sie erhöhen die Chancengleichheit für die Studierenden. Sie ermöglichen Studentinnen und Studenten mit Kind oder pflegebedürftigen Angehörigen – oder einfach nur mit Nebenjob, zu flexiblen Zeiten zu lernen“, so der Mediziner.