Jenaer Universitätsklinikum entwickelt sich weiter

Vor dreieinhalb Jahren, im November 2016, ist am Uniklinikum Jena der zweite Bauabschnitt feierlich eröffnet worden. Jetzt sind für den noch ausstehenden Gebäudekomplex A5 des größten Krankenhauses im Freistaat die Rohbauarbeiten offiziell abgeschlossen worden. Insgesamt werden 49 Millionen Euro investiert. Das Land stellt eine Fördersumme von 36 Millionen Euro zur Verfügung.

„Das Gebäude A5 bildet einen weiteren Meilenstein für unseren Campus“, sagt Brunhilde Seidel-Kwem, Kaufmännischer Vorstand des UKJ. „Architektonisch wird A5 – als letzter großer Mosaikstein unseres neuen Klinikums – mit dem bereits errichteten Gebäudekomplex ein stimmiges Ensemble bilden. Es gibt nur selten die Chance, ein Klinikum dieser Größenordnung an einem Standort in einem hochmodernen und zugleich multifunktionalen Neubau zusammenzuführen. Wir danken der Landesregierung und den beteiligten Ministerien für die Unterstützung.“

Das Bauprojekt beinhaltet einen weiteren Klinikkomplex mit einer Nutzfläche von 5650 Quadratmetern. Auf sechs Ebenen werden insgesamt 470 Räume zur Verfügung stehen. Beherbergen wird das Gebäude die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, die Klinik für Geriatrie, die Klinik für Hautkrankheiten, ein Schlaflabor, eine zusätzliche Intensivstation, zwei Allgemein-Pflegestationen, die psycho-onkologische Tagesklinik sowie Räumlichkeiten für die Lehre.

Architektonisch ist A5 unmittelbar an den Neubau A4 angebunden. Durch einen internen Verbindungsgang werden die beiden zentralen Operationsbereiche des ersten und zweiten Bauabschnittes zu einem zusammenhängenden OP-Bereich mit 25 OP-Sälen verbunden, mit einer Anbindung an die Zentralsterilisation. Das bedeute eine enorme logistische Erleichterung.

Mit Fertigstellung von A5 befinden sich künftig alle somatischen Bereiche mit Patientenversorgung an einem Standort. „Dies führt zu einer Optimierung der Behandlungsqualität, von der Geburtshilfe bis zur Geriatrie. Zu den enormen Verbesserungen zählen dabei besonders die Vergrößerung der internistischen Intensivstation, die direkte Anbindung der Strahlentherapie an die Kliniken des Universitätstumorcentrums sowie die interdisziplinäre Anbindung der Klinik für Geriatrie an die anderen somatischen Disziplinen“, heißt es.

Der Standort in Lobeda hat sich die Versorgungsqualität für die Patienten speziell durch die große Nähe entscheidend verbessert. Die unterschiedlichen Disziplinen arbeiten jetzt noch enger zusammen. Gerade das macht moderne Medizin aus. Patienten und Mitarbeiter müssen nicht mehr durch die Stadt fahren bzw. gefahren werden. Der zweite Bauabschnitt bietet hervorragende Möglichkeiten, um gemeinsam Abläufe optimal zu gestalten, was sich mit A5 nochmals enorm verbessert.

Planmäßige Eröffnung von A5 ist für Herbst 2021 geplant. Generalunternehmer für die Errichtung des Gebäudes ist die BAM Deutschland AG.