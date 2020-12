Jenaer Unternehmen TAF und Salesforce interkulturell ausgezeichnet

In diesem Jahr fand die Preisübergabe des i-work-Unternehmenspreises während einer Live-Übertragung aus dem Multimediazentrum der Uni Jena statt. Von links: Claudia Hillinger, Björn Leonhardt, Sarah Nuschke, Sandra Melle, Thomas Nitzsche.

Weltoffen, international und eine wirkliche Integration gestaltend: Für diese unternehmerische Leistung erhielten heute die TAF mobile GmbH in der Kategorie „KMU – kleine und mittelständische Unternehmen“ und Salesforce.com Germany GmbH in der Kategorie „Großunternehmen“ den i-work Business Award.

Die Auszeichnung für beispielhafte interkulturelle Öffnung in Unternehmen aus Jena und der Region übergaben der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Claudia Hillinger, Leiterin des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena, während einer Live-Übertragung aus dem Multimediazentrum der Universität. Der Wettbewerb wurde bereits zum vierten Mal von der Wirtschaftsförderung Jena (JenaWirtschaft) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena veranstaltet.

Die Schirmherrin des Wettbewerbs, Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) betonte während Ihres Grußwortes: „Der Preis steht unter dem Motto ‚Wirtschaftlicher Erfolg durch kulturelle Vielfalt‘. Beide Unternehmen haben vor diesem Hintergrund beispielgebende Konzepte und Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie der Arbeitsalltag von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinschaftlich und nachhaltig gestaltet werden kann.“

Als Familie fühlen

Besonders überzeugt hat die Jury – bestehend aus internationalen Mitarbeitenden sowie Vertretungen der Wirtschaft, des Landes, der Universität und von JenaWirtschaft – dabei der Ansatz von beiden Unternehmen, strategisch und langfristig orientiert einerseits das gesamte Team in den Prozess des Ankommens miteinzubinden und andererseits auch vor Ort die Gegebenheiten mitzugestalten.

Das Softwareunternehmen TAF freut sich über den Preis in der Kategorie „Kleine und mittelständische Unternehmen“. „Unter dem Motto ,Internationale Vielfalt als Wachstumsmotor‘ haben wir uns 2018 auf den Weg gemacht und konnten unser Team durch die gezielte Rekrutierung und Einstellung von internationalen Mitarbeitenden von 13 auf 24 vergrößern“, so Sandra Melle, Prokuristin, Finance & Administration bei TAF. „Wir verstehen uns als TAF-Familie und wollen, dass sich unsere neuen Teammitglieder von Anfang an wohl fühlen“, beschreibt Sarah Nuschke, Office Managerin bei TAF, das Selbstverständnis und die Motivation, warum sie sich um alle Belange vor Ort kümmert.

Für Salesforce als zweitmaligen Preisträger in der Kategorie „Großunternehmen“ – das Unternehmen hatte bereits 2017 gewonnen – ist internationales Wirken und eine internationale Herkunft der Teammitglieder Alltag. Die Vorteile liegen für Standortleiter Björn Leonhardt klar auf der Hand: „Chancengleichheit und die Abbildung der Vielfalt der Gesellschaft stellen für uns die Voraussetzungen dar, um innovative Produkte zu entwickeln und unsere internationalen Kundinnen und Kunden bestmöglich zu beraten. Dabei werden im Konzern die Prozesse immer wieder auf den Prüfstand gestellt, um einen gleichberechtigten Zugang für alle Beschäftigten zu ermöglichen“, so Leonhardt. „Dazu gehören Schulungen, um Vorurteile in der Rekrutierung zu minimieren, ebenso wie transparente Beförderungsstrukturen und Lohngleichheit unabhängig von Herkunft oder Geschlecht. Auch das gesellschaftliche Engagement spielt für uns eine ganz zentrale Rolle, denn Integration passiert vor Ort.“

Zuwanderung ist notwendig

Das Thema „Internationalität“ steht auch bei der Wirtschaftsförderung langfristig auf der Agenda. Wilfried Röpke, Geschäftsführer bei JenaWirtschaft nennt diverse Ziele, die mit der Vergabe des interkulturellen Unternehmenspreises einhergehen: „Die angepassten Ergebnisse unserer Fachkräftestudie Jena2030 bestätigen weiterhin, dass der Fachkräftebedarf der lokalen Wirtschaft nur über Zuwanderung, also Menschen mit Migrationshintergrund, zu decken sein wird. Das wird sich auch durch Corona nicht ändern. Dafür müssen wir gemeinsam Jena als attraktiven und weltoffenen Standort gestalten und kommunizieren. Dazu gehört auch eine tatsächliche Willkommenskultur in den Unternehmen und Einrichtungen, unabhängig von der Nationalität der Mitarbeitenden,“ so Röpke.