Jenaer Unterschlupf in Zeiten der Not für Familien

Gehörten zu den Ehrengästen: Lea Becker (17, 3.v.l.) und ihre Eltern Nico (2.v.l.) und Nicolle (r.). Lea erkrankte an Leukämie und bekam 2018 eine Stammzelltransplantation. Die Eltern waren erleichtert, in der Zeit im Ronald-McDonald’s-Haus wohnen und in der Nähe ihrer Tochter sein zu können. Die Familie kommt aus Stadtlengsfeld im Wartburgkreis. Links im Bild: die Leiterin des Hauses, Steffi Uecker.