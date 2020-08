Die Künstler Horst Hoheisel (r.) und Andreas Knitz stehen am Fenster der Jenaer Rosenthal-Villa. Links setzt Ralph Uhlig seinen Kernbohrer an.

Jena. Horst Hoheisel und Andreas Knitz realisieren in Jena und an vier weiteren Orten ihren Siegerentwurfs zum Botho-Graef-Kunstpreis 2018

Die Bohrarbeiten in der Villa Rosenthal waren gestern fast so spannend wie die Mondlandung: Zentimeterweise arbeitete sich das Bohrgerät durch das 130 Jahre alte und 42 Zentimeter starke Mauerwerk. Am Ende gab es eine Punktlandung mit einer Wolke Staub, und die Menschen konnten durch ein 25 Zentimer großes Loch nach draußen schauen. Die Presse verfolgte alles, denn es handelt sich um ein Kunstprojekt.