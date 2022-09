Jenaer Volkshaus birgt immer noch Geheimnisse

Jena. Beim Tag der offenen Tür kamen frühmorgens die ersten Gäste. Eine Enthüllung gab es zum „Schmidtschen Träger“.

Morgens ab 8 Uhr kamen die ersten Menschen am Sonnabend ans Volkshaus. Nach Abschluss von Sanierung und Umbau zum Kongresszentrum gab es den ganzen Tag über Rundgänge. Und obwohl schon so viel über das Volkshaus berichtet wurde, barg das Gebäude immer noch Überraschungen.

Der „Schmidtsche Träger“ im Treppenhaus des Konferenzentrums. Aufzüge gibt es natürlich auch. Foto: Thomas Beier

Zum Beispiel die, dass der Balkon am Volkshaus überraschend groß ist und einen tollen Ausblick bietet. Denkmaltagbesucher entspannten hier auf Liegestühlen und schauten hinüber zu Deutschlands dienstältestem Hochhaus. Jenakultur will den Balkon künftig öfter als Pausenraum nutzen, auch in Programmpausen im Volkshaussaal.

Vom „Schmidtschen Träger“ wurde auch erzählt. Das ist ein statisch wichtiger Querbalken im Treppenhaus, der zweimal rechtwinklig die Richtung wechselt. Thomas Schmidt von der Ernst-Abbe-Stiftung hatte die Idee, wodurch eine ausreichend Durchgangshöhe entstand. Die ist erforderlich, damit auch 2-Meter-Menschen wie Kulturarena-Produktionsleiter Kristjan Schmitt ohne Kopfanstoßen passieren können. So kam es zum Namen.

Ernst-Abbe-Stiftung und Jenakultur luden nach nunmehr fünfjährigen Arbeiten ins Haus. 26 Millionen Euro wurden verbaut. Auf verschiedenen thematischen Führungen konnten Besucher die Ergebnisse sehen. Zum Auftakt gab sich dabei keine geringere als Elisabeth Abbe die Ehre, die Frau Ernst Abbes. Gästeführerin Sabine Weiß schlüpfte in die Rolle und sagte: „Alles ist fast noch ein bisschen schöner, als bei der ersten Eröffnung im Jahre 1903. Damals erfüllte sich mein Ernst ja einen langersehnten Traum.“

Auch innerhalb des eigentlichen Denkmaltages am Sonntag werden Führungen durchs Volkshaus angeboten.