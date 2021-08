Jenaer Wähler können Stimmzettel online beantragen

Jena. Bis Samstag sollten 81.030 Personen in Jena ihre Wahlbeachrichtungen bekommen

Mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungen startet die heiße Phase für die Bundestagswahl. In gut fünf Wochen entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wie der neue Bundestag aussehen wird.

Wahlbenachrichtigung

Die Wahlbenachrichtigungen werden seit Donnerstag versandt und sollten bis zum Samstag im Briefkasten sein. Aus dem Einwohnermelderegister wurde das Wählerverzeichnis erstellt und die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl gedruckt. Alle ins Wählerverzeichnis eingetragenen Personen erhalten bis spätestens 5. September ihre Wahlbenachrichtigung. Wer keine Benachrichtigung erhält, muss die Einspruchsfrist beachten. Sie endet am 10. September

Briefwahl

Vom 6. September an öffnet im Rathaus das Briefwahllokal. Briefwahlunterlagen können kontaktlos schriftlich und von Samstag an auch online auf jena.de, aber auch in dem Briefwahllokal im Rathaus beantragt werden. Wahlberechtigte können dann im Rathaus auch gleich wählen. Wahlleiter Matthias Bettenhäuser rechnet mit einer hohen Zahl an Briefwählern. Sie lag bei vergangenen Landtags- und Bundestagswahlen bei etwa 30 Prozent. Bettenhäuser erwartet jetzt 50 Prozent. Das Briefwahllokal hat bis zum 24. September, 18 Uhr, geöffnet. Wer kurzfristig erkrankt, könne am Wahltag selbst in der Wahlzentrale der Stadt im Gefahrenabwehrzentrum die Unterlagen beantragen. Der Wahlschein könne bis 18 Uhr am Wahlsonntag in den Fristenbriefkasten der Stadtverwaltung, Am Anger 15, eingeworfen. „Das sollte aber die Ausnahme sein“, sagt die stellvertretende Wahlleiterin, Diana Kölbel.

Stimmzettel

Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel ist gesetzlich festgelegt. Die Reihenfolge der Landeslisten von Parteien auf den Stimmzetteln richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die sie bei der letzten Bundestagswahl im Land erreicht haben. Die übrigen Landeslisten schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Parteien an. Die Reihenfolge der Kreiswahlvorschläge richtet sich nach der Reihenfolge der entsprechenden Landeslisten. Angesichts guter Plätze auf den Landeslisten ist es nicht unwahrscheinlich, dass drei Bundestagsabgeordnete aus Jena kommen werden. Auf dem Stimmzettel stehen 11 Direktkandidaten und 19 Landeslisten.

Wahlberechtigte

Zum Stichtag 15. August waren 81.030 Menschen wahlberechtigt, darunter 4148 Erstwähler. Dazu kommen 151 Auslandsdeutsche, Menschen also, die ins Ausland verzogen sind, aber ihren letzten gemeldeten Wohnsitz in Jena hatten.

Stimmbezirke

Statt bisher 87 wird es 97 Stimmbezirke geben. Das hat etwas mit den Hygieneauflagen, Raumgrößen und anderem mehr zu tun. Auch die Alten- und Pflegeheime seien wegen Corona als Wahllokal ausgeschlossen worden. Wahlberechtigte sollen nach Bettenhäusers Angaben vorab auf die Wahlbenachrichtigung nach ihrem Wahllokal schauen. Auch sollen sie einen eigenen Stift mitbringen. Coronabedingt kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Und natürlich gelte in den geschlossen Räumen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Die Zahl der Briefwahlbezirke steigt von 29 auf 32. Im Einsatz werden 1100 Wahlhelfer sein. Momentan sei der Bedarf gedeckt, sagt Bettenhäuser.