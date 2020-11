Jenaer Wahl-Verlierer, die Größe zeigten

Donald Trumps Bockigkeit ist hoffentlich nicht die neue Norm für den Umgang mit Niederlagen. Wie für Trump bei der jüngsten Präsidentenwahl ließ es sich – zunächst – im Jahr 2006 auch für Christoph Schwind bei der Jenaer Oberbürgermeisterwahl recht gut an. Im ersten Wahlgang hatte der damalige CDU-Mann und Vize-OB mit 31,1 Prozent alle sechs Mitbewerber hinter sich gelassen. Der Zweitplatzierte, Albrecht Schröter von der SPD (26,5), siegte dann in der Stichwahl mit 54,4 zu 45,6 Prozentpunkten.

Oberbürgermeisterwahl 2018 in Jena: Thomas Nitzsche (links/FDP) gewinnt die Stichwahl. Im Rathaus gratuliert Albrecht Schröter (SPD) seinem Nachfolger. Foto: Archivbild: Thorsten Büker

„Bei Niederlagen bin ich jemand, der relativ schnell schaut, wie es weitergehen kann“, sagt Christoph Schwind (71) heute. „Es hatte mich schon gewurmt, dass es im zweiten Wahlgang nichts wurde. Ins Schneckenhaus habe ich mich aber nicht zurückgezogen.“ Schließlich war Schwind von 2006 bis 2012 in Weimar Vize-OB und Dezernent für Finanzen, Ordnung und Bauen. „Das können nicht so viele von sich sagen, die Geschicke zweier so wichtiger Städte mitbestimmt zu haben.“ Solange Albrecht Schröter dann in Jena amtierte, war es „keineswegs so, dass ich ihm aus dem Weg gegangen wäre“. – Also anders als aktuell in Weimar, wo der alte OB mit dem neuen wohl nichts mehr zu tun haben wolle, sagt Schwind, der nicht mehr der CDU angehört (was aber keinen Bezug zum Jahr 2006 habe).

Die Verrücktheit dieses Menschen

Schwind erinnert sich, recht rational auf die Stichwahl 2006 geschaut zu haben. „Es schien nicht einfach für die eher linke Wählerschaft, einen Mann ,rechts von der Mitte’ wie mich zu wählen. Nach der Wahl hat mir eine Persönlichkeit der Linken gesagt, dass ich gewonnen hätte, wäre ich nicht in der CDU gewesen.“ Auf die Niederlage habe er reagiert, „wie vernünftige Leute es tun“, und sogar mit Schröter ein wenig mitgefühlt, „weil doch seine Freude sooo groß war“.

Selbstverständlich habe er Joe Biden die Daumen gedrückt, sagt Schwind. Und Trumps Trumpf der florierenden Wirtschaft? Da hätten ihm viele globale Entwicklungen in die Karten gespielt, sagt Schwind. „Die Verrücktheit dieses Menschen, die war mit suspekt.“

Der 2006- und 2012-Gewinner Albrecht Schröter erlebte bei der OB-Stichwahl 2018 als Amtsinhaber ein Waterloo: 36,7 Prozent gegen 63,3 Prozent des Herausforderers Thomas Nitzsche (FDP). Weder sein Team noch das gegnerische hätten damit gerechnet, sagt Schröter (65). Er habe plötzlich „vor einer völlig neuen Lebenssituation“ gestanden. Und heute auch mit Blick auf Trump: Es sei gut, „in einer Demokratie zu leben, in der an dieser Stelle kein Deuteln möglich ist“. Er habe es nie im Sinn gehabt, sich an sein Amt zu klammern. Dafür sei doch auch er 1989 auf die Straße gegangen: „Dass man abgewählt werden kann!“, sagt Schröter. „Das empfinde ich als absolut stimmig mit der Friedlichen Revolution. Und es ist für mich ein Stück tröstlich.“

Der neue Typ des Diktators

Wegen der Nachwehen der US-Wahl sei es ihm noch einmal durch den Kopf gegangen, wie er sich „ganz bewusst“ um eine gewissenhafte Übergabe des Amtes an Thomas Nitzsche bemüht habe, „die ich einst selbst so nicht erlebte“, sagt Schröter. „Man kann in der Art der Übergabe Größe zeigen“, gleichwohl sei es für ihn schmerzlich gewesen – dieser Abschied vom Amt, „das ich so liebte“.

An seinem neuen Wohnsitz Köln habe seine Partnerin schon Sorge darüber bekundet („Du bist gar nicht mehr zu gebrauchen“), wie er in den US-Wahltagen mitfieberte. Nun sei er erleichtert und glücklich, dass Trump als „der neue Typ des Diktators“ nicht obsiegte, sagt Schröter. Er habe sich ergötzt an dieser Karikatur, in der die Freiheitsstatue über ihre Schulter nach hinten schaut: „Ist er weg?“ Und Schröter erinnert sich an den Besuch im kalifornischen Berkeley im Jahre 2017. Da habe er die nach der Trump-Wahl etwas deprimierten Gastgeber in der linksliberalen Jenaer Partnerstadt erfreut mit der Umdichtung des Kampfliedes „We shall overcome!“ (Wir werden es überwinden): „We shall over-Trump“.