Jenaer Wahrzeichen leuchtet lila

Zum Weltfrühgeborenentag leuchtete der Jentower Mittwochabend lila. Damit wollte die Kinderklinik des Uniklinikums Jena ein sichtbares Zeichen setzen für die größte Kinderpatientengruppe Deutschlands. Die Neonatologie betreut jährlich etwa 350 Frühgeborene. Hans Proquitté, der Leiter der Sektion Neonatologie am UKJ, dankte am Mittwoch besonders auch den Lichttechnikern des Unternehmens PVS und der Neuen Mitte, ohne die die Aktion nicht möglich gewesen wäre. In den Vorjahren leuchteten Fuchsturm und Klinikum.