Jenaer Weihnachtssingen im Ernst-Abbe-Sportfeld: Wer dabei sein will, muss sich sputen

Jena. Am 22. Dezember findet das zweite Weihnachtssingen im Stadion in Jena statt. So viele Karten sind schon verkauft.

Wer beim Weihnachtssingen im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena dabei sein möchte, muss sich sputen. Für die Veranstaltung sind bereits 7700 Karten verkauft: Nur noch 500 Tickets für Stehplätze auf der Nordtribüne sind zu haben, wie der Sprecher der Betreibergesellschaft Elf5, Andreas Trautmann, unserer Zeitung am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt hat.

Die Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es unter anderem in den Pressehäusern unserer Zeitung zu kaufen. Als Stargast beim Jenaer Weihnachtssingen wird Bosse im Stadion auftreten, der durch Hits wie „Der letzte Tanz“ und „Schönste Zeit“ bekannt geworden ist. Im Sommer spielte er auf dem ausverkauften Theatervorplatz in der Kulturarena. Nun wird er erneut in Jena gastieren.

Jenaer Philharmonie mit 120 Mitwirkenden im Einsatz

„Im Mittelpunkt steht natürlich das gemeinsame Singen bekannter Weihnachtslieder und festliche Blechbläsermusik zur Weihnachtszeit“, sagt Alexander Richter, Orchesterdirektor der Jenaer Philharmonie. Insgesamt 120 Personen sorgen für den musikalischen Rahmen. Mit dabei sind der Knabenchor, der Philharmonische Chor und das Bläser-Ensemble der Jenaer Philharmonie, die auf der großen Bühne direkt vor der bisherigen Haupttribüne im Stadion stehen. Moderiert wird das Weihnachtssingen von Iris Pasold und Jens May von Antenne Thüringen.

Bosse war am 28. Juli 2023 zu Gast bei der Kulturarena in Jena. Foto: Tino Zippel

Im vergangenen Jahr fand am 22. Dezember die erste Auflage des Weihnachtssingens statt. Das Stadion bot wegen des Umbaus noch deutlich weniger Plätze. 3300 Gäste stimmten sich mit Gesang auf das Weihnachtsfest ein – viele Besucherinnen und Besucher waren so begeistert, dass sie am liebsten gleich Tickets für die Neuauflage 2023 ordern wollten.

