Jenaer Weihnachtssingen ohne Gunther Emmerlich: Warum der Moderator und Sänger fehlen wird

Jena. Am Donnerstag findet die Premiere des Jenaer Weihnachtssingens statt. Nicht nur Fans des FC Carl Zeiss Jena sind eingeladen.

Das erste Weihnachtssingen am Donnerstag (22. Dezember 2022) im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld muss nun doch ohne Gunther Emmerlich stattfinden. Der Sänger und Moderator ist am RS-Virus erkrankt und musste deshalb bis zum Jahresende alle Auftritte absagen.

„Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber eines ist auch klar: Die Gesundheit geht vor! Wir wünschen ihm gute Besserung“, sagt Andreas Kuhn, Geschäftsführer der elf5 Jena GmbH, die das Jenaer Weihnachtssingen veranstaltet. „Vielleicht klappt es ja dann im nächsten Jahr zur zweiten Auflage des Jenaer Weihnachtssingens.

Jenaer Philharmonie und Ensemble von Gunther Emmerlich gestalten Programm

Besucherinnen und Besucher brauchen sich aber nicht zu sorgen. Das musikalische Programm der Jenaer Philharmonie sowie des Ensembles von Gunther Emmerlich steht. Für die Moderation springt kurzfristig Christian Müller vom MDR ein, wie Kuhn berichtet. Der Vorverkauf für die Veranstaltung laufe sehr gut. Bis Montag waren bereits 2500 der 3500 zur Verfügung stehenden Tickets abgesetzt, sagt der Chef der Stadionbetreibergesellschaft. Wer sich noch Tickets im Vorverkauf sichern möchte, erhält diese in den Pressehäusern unserer Zeitung.

Der Veranstalter plant auch, Restkarten am Donnerstag ab 16.30 Uhr an den Tageskassen am Eingang Ostseite des Ernst-Abbe-Sportfeldes zu verkaufen. Der Zugang zur aktuellen Haupttribüne erfolgt ausschließlich über die Ostseite des Stadions an der Stadtrodaer Straße.

Stadionbesucher erhalten ein Liederbüchlein

Das Stadionsingen beginnt um 18 Uhr und ist auf zweimal eine halbe Stunde mit einer halben Stunde Pause angelegt. „Es muss keiner Sorge haben, wenn er nicht bei allen Liedern textsicher ist. Hier haben wir mit Unterstützung der Funke Medien Thüringen ein Liederbüchlein drucken lassen, das im Stadion verteilt wird und einen sicher durch die Strophen leiten wird“, sagt Kuhn und hofft auf eine erfolgreiche Erstauflage, die nicht nur die Fans des FC Carl Zeiss Jena begeistern soll.

