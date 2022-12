Jenaer Weihnachtssingen: Premiere mit 3300 Sängerinnen und Sängern im Ernst-Abbe-Sportfeld

Jena. Die Heimstätte des FC Carl Zeiss Jena verwandelt sich in Jenas größtes Konzerthaus: Sogar ein Fußballidol stimmt in ein Weihnachtslied ein.

Glückliche Gesichter, Lächeln und besinnliche Stimmung im festlich beleuchteten Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld mit Jenas größtem Weihnachtschor: Das erste Jenaer Weihnachtssingen hat 3300 Besucherinnen und Besucher angelockt und auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Die Jenaer Philharmonie und das Ensemble von Gunther Emmerlich animierten die Besucherinnen und Besucher im Stadion zum Mitsingen.

Moderator Gunther Emmerlich, der ursprünglich durch die Veranstaltung führen sollte, musste wegen einer Erkrankung alle Auftritte bis zum Jahresende absagen. Seine Fernsehsendung, die am Donnerstagabend im MDR ausgestrahlt wurde, war bereits vor dem Klinikaufenthalt des gebürtigen Eisenbergers aufgezeichnet worden.

Chormitglieder singen gemeinsam mit den Besuchern. Foto: Tino Zippel

MDR-Moderator Christian Müller führte stattdessen durch das Weihnachtssingen. Die Chormitglieder standen zwischen den Besuchern auf der Haupttribüne des Stadions und stimmten gemeinsam bekannte Weihnachtslieder an. Als Ehrengast war Jenas Fußballidol Peter Ducke ins Stadion gekommen. Gemeinsam mit dem Moderator stimmte er „Alle Jahre wieder“ an.

Drei soziale Projekte profitieren vom Erlös der Veranstaltung

Der Erlös der Veranstaltung kommt drei sozialen Projekten zugute. Zum einen unterstützt die Stadionbetreibergesellschaft die NCL-Stiftung, die auf die Krankheit der Kinderdemenz aufmerksam macht, und den Förderverein Hospiz, der Kinder, die ein Geschwisterkind oder ein Elternteil verloren haben, in der schwierigen Zeit betreut. Beide erhielten jeweils 2000 Euro. Die U13-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena verkaufte Suppe, um mit dem Erlös das Jenaer Kinderheim zu unterstützen.

Nächstes Jahr in noch größerer Dimension geplant

Die Stadionbetreibergesellschaft Elf5 plant auch im kommenden Jahr ein Weihnachtssingen, das künftig traditionell am 22. Dezember stattfinden soll. Dann sollen alle Tribünen in der neuen Arena bereitstehen und bis zu 15.000 Teilnehmern einen Platz bieten. Bereits zum Jahresstart dürfen sich die Fans des FC Carl Zeiss Jena auf die Freigabe eines weiteren neugebauten Bereiches im Stadion freuen.

