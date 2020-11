Jenaer Wertstoffe erleben das grüne Wunder

Nicht das blaue, sondern das grüne Wunder. So spricht Uwe Feige, Chef des Kommunalservice Jena (KSJ), von der jüngsten größeren Investition des städtischen Eigenbetriebes: von der 73 Meter langen und 21 Meter breiten Umschlaghalle, die soeben im Betriebshof Löbstedter Straße 68 ohne großes Tamtam für die Nutzung freigegeben worden ist. Corona und Einweihungsfeier: passen nicht zusammen.

Und ja, mit ihrer grünen Außenwand steht die neue Halle als Symbol für nachhaltiges Wirtschaften, für eine neue Strategie der Wertstoffströme – wenngleich, wie Uwe Feige sagt, die Halle da nur ein Puzzlestein sei.

Aber was für einer! Es brenne ihm und seinem Team schon lange auf den Nägeln, wie sich der Markt im Entsorgungssektor entwickle. Bedenklich sei die Oligopolisierung, also die Marktbeherrschung durch wenige Große. Im Zuge der Ausschreibung zum Aufkauf werthaltiger Abfallfraktionen von Papier bis Plastik sei es dann in den Runden mit den potenziellen Verwerter-Unternehmen Jahr auf Jahr „wie die Reise nach Jerusalem“ gewesen: Unter den Aufkauf-Aspiranten habe ein großes Unternehmen zuletzt Mittelständler systematisch aufgekauft; deren 18 seien es allein 2019 gewesen.

Die neue Umschlaghalle in der Löbstedter Straße 68, von der Wiesenstraße aus betrachtet. Foto: Thomas Stridde

Genau an diesem Punkt entfaltet das „grüne Wunder“ neue Wirkungen: Die Abfälle etwa aus den gelben und blauen Tonnen können hier umgeschlagen, gelagert und von Verwertern abgeholt werden. Erste Versuche mit Teillosen bei der Ausschreibung der Verkäufe hätten sich gut angelassen, so berichten Uwe Feige und Geschäftsbereichsleiter Jan Wosnitzka.

Dank der enormen Lagermöglichkeiten in der Halle sei der KSJ nicht mehr erpressbar mit Hinweisen auf vorgeblich schwankende Abnahme-Bedürfnisse. Weil der KSJ mit der Halle samt Fahrzeugtechnik die Infrastruktur für die Verwertung stellt, zeichne sich folgerichtig eine höhere Beteiligung bei der Ausschreibung ab. Wie die stellvertretende Werkleiterin Katrin Höckrich sagt, schlage sich diese bewusst regionale Weiterverwertung bei den Kosten nieder: eingesparte Fahrwege, weniger CO 2 -Ausstoß, andere Preis-Strukturen bei mehr Verkaufslosen. So werde auch besser im Sinne des KSJ-Gebührenzahlers gewirtschaftet.

Uwe Feige nennt das eine „Mehrfach-Win-Win-Situation“. Zumal: Der Umschlag der Wertstoffe in der eigenen Halle ist billiger als die bisher für diese Aufgabe bemühten Fremdleistungen. Allein für Papier und Pappen fallen beim KSJ pro Jahr 7500 Tonnen und für die Plastfraktion 3800 Tonnen an.

Schon lange in der Schublade

Finanziert wurde das Hallenprojekt ganz wesentlich aus der so genannten Investitionspauschale des Freistaats Thüringen. Vier Millionen Euro dieses Zuschusses sind in Jena verteilt worden auf den KSJ und den Kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ. Einen Teil der Pauschale lenkte der KSJ in den städtischen Tiefbau; insgesamt 1,5 Millionen Euro wurden in die Halle investiert. Das sei ein langfristig vorbereitetes Schubladenprojekt gewesen; 14 Monate habe das komplexe Genehmigungsverfahren gedauert, berichtet Uwe Feige.

Stolz ist er nicht zuletzt auf die Sortierung von Klein- und Elektronikschrott in einem Teil der Halle. Diese Arbeit haben dank der Kooperation mit dem Saale-Betreuungswerk der Kreis-Lebenshilfe Menschen mit Behinderung übernommen.

Nein, 100-prozentig würden die Bürger ihren Müll nicht trennen, sagt Katrin Höckrich. Die regelmäßige und zuletzt 2017 durchgeführte Hausmüll-Analyse habe aber aufgezeigt, „dass es da kaum mehr Verbesserungspotenzial gibt“. Der hiesige Restmüll wird in Großlöbichau umgeschlagen, dann in der Müllverbrennungsanlage in Zorbau (bei Weißenfels) verbrannt, ehe die Asche-Reste als Einbau-Material in der Großlöbichauer Alt-Deponie enden.

Ob die neue große Halle den Verwertungsmarkt deutlich aufmischen werde? Uwe Feige bleibt Realist. Der Markt, wie er ist, werde mit den Großen der Zunft schon durchgreifen. „Man muss ihnen ja aber nicht den Steigbügel halten.“