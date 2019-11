Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Wirtschaft wächst

Bei der Zahl der Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zeichnet sich für die Stadt Jena ein leichtes Minus ab: Per Jahresmitte 2017 waren es 2699 und ein Jahr später 2695, so informierte die Agentur für Arbeit auf Anfrage der Zeitung. Für den Saale-Holzland-Kreis verringerte sich die Zahl im selben Zeitraum von 2225 auf 2187. Die aktuellste arbeitsamtliche Zahl für die Stadt Jena stammt aus dem März dieses Jahres, wonach es schon nur noch 2668 Betriebe waren. Nach Angaben des Arbeitsamtes bleibt aber etwa zu bedenken, dass in dieser Statistik selbst kleine Betriebe mit nur einem Angestellten erfasst sind, wenn für ihn Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Und: Offen lasse die Statistik, in welchem Maß Ab- und Neuanmeldungen das Minus bestimmen.

Die Jenaer Wirtschaftsförderungsgesellschaft verwies gegenüber der Zeitung auf Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik. Danach gab es innerhalb des zuletzt erfassten Jahres 2018 für Jena 175 Betriebsgründungen – und dies im Sinne von Neugründungen (außer Nebenerwerb) von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung als Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder natürliche Personen. 2017 standen 197 Betriebsgründungen zu Buche, 2015 noch 211, und zum Beispiel im Jahre 2003 satte 364. Gleichwohl ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Jena zwischen 2013 und 2018 um 4960 auf 56.542 gestiegen – bei einer Einwohnerzahl von 111.407. Überdurchschnittlich wuchsen dabei das verarbeitende Gewerbe, die wissenschaftlich-technischen Dienstleistungen und der Bereich Information und Kommunikation.