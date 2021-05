Jenaer Wissenschaftler bekommt das Bundesverdienstkreuz

Bill S. Hansson vor dem Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Der Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie wird für seine Verdienste um die Internationalisierung der Forschung in Deutschland und am Standort Jena mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

Für seine herausragenden Verdienste um die Wissenschaftslandschaft wird Bill Hansson am 18. Mai mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Der Schwede, der seit 2005 in Jena am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie forscht, war von 2014 bis 2020 der erste nichtdeutsche Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. In dieser Funktion hat er die Internationalisierung der Forschungsorganisation vorangebracht und im gleichen Zuge die Willkommenskultur für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestärkt.

In Jena hat er sich auch ganz persönlich für eine verbesserte Integration Forschender aus dem Ausland eingesetzt: mit einem Mehrfamilienhaus, in dem Internationalität und Austausch besonders großgeschrieben wird.

Eingliederungsprozess erleichtern

„Als ich nach Deutschland kam, wusste ich nicht immer, was von mir erwartet wird. Deshalb war es für mich eine primäre Aufgabe, als erster ausländischer Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft den Eingliederungsprozess für Forschende aus dem Ausland zu optimieren,“ sagt Bill Hansson. Auf seine Initiative hin entstand eine Art Reiseführer für Forschende, der auch viele deutsche Besonderheiten erklärt.

Auch als Privatmann hat sich Bill Hansson für Forschende in Thüringen engagiert. Ein wichtiges Anliegen war ihm, Wohnraum für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Jena zu schaffen, in dem sie sich wohl fühlen und besser integrieren können.

Mit seiner Frau Susanne Erland wurde er Bauherr eines Mehrfamilienhauses mit 13 Wohnungen für deutsche und internationale Familien in Jena und ging damit ein finanzielles Risiko ein. Die Wohnungen sind inzwischen mit Mietparteien gefüllt, obwohl es sich als viel komplizierter als erwartet herausstellte, ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu gewinnen