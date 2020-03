Jenaer Wochenmarkt mit freundlichem Abstand

So einen Wochenmarkt hat es in Jena noch nicht gegeben: Kunden blieben, ohne das es behördlicher Kontrollen bedurfte, freundlich auf Distanz.

Jena. Das Angebot war am Sonnabend gut und die Kunden froh, in Jena auch noch ein Stück Normalität erleben zu können.

Ein Stück Normalität war am Sonnabend auf dem Jenaer Wochenmarkt zu erleben. Die Lebensmittelhändler waren an den gewohnten Standorten zu finden, und auch einige Kunden kamen. Natürlich viel weniger als sonst. Und die Jenaer waren froh, dem Krisenmodus für einen Moment zu entkommen.

„Mir wird das in Jena langsam ein bisschen viel, ich bin echt froh, dass die Händler noch da sind“, sagte Elisabeth Daun, die ein paar Wochenendeinkäufe erledigte. Dabei achte sie, wie auch die meisten anderen Kunden auf den nun angesagten Sicherheitsabstand. Besonders schön war das am Bäckereiwagen zu sehen, wo sich die Leute entlang einer imaginären Linie im 2-Meter-Abstand aufstellten. Das geschah ganz automatisch, und ohne dass es irgendwelcher Anweisungen des Ordnungsamtes bedurfte.

„Nehmen se den Spargel mit, wer weiß, ob wir dieses Jahr aus Deutschland welchen bekommen!“, riet ein Händler einem Kunden, der sodann auch 1,5 Kilo für 6 Euro im Abverkauf mitnahm. Wochenmarktkunde Wolfgang Stein versuchte zu kontern: „Na notfalls hole ich mir eben direkt am Feld welchen ab!“ Antwort des Händlers: „Die Bauern finden keine Helfer, da werden Sie schon selber Spargel stechen müssen.

2,5-Meter-Sicherheitsabstand auch am Bäckerwagen.. Foto: Thomas Beier

Natürlich drehten sich 95 Prozent aller Gespräche um das große Thema. Aber auch hier vermochten einzelne Jenaer Corona positive Seiten abzugewinnen. Ein Herr erzählte, er habe in seiner Straße dieser Woche wie schon so oft vergessen, rechtzeitig das Auto vor der Kehrmaschine umzuparken. Zum Ersten Mal habe er nun aber kein Knöllchen bekommen. Ansonsten findet er es traurig, dass die Jena so sehr ihr eigenes Ding bei Corona-Verordnungen macht und damit zur Verwirrung beiträgt.

Und das spricht für ein Stück gelebte Normalität: Von den Wochenmarkthändlern wurden am Sonnabend wie gewohnt Standgebühren erhoben. Die Markthändler hoffen darauf, dass der Wochenmarkt unter den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen weiter stattfinden kann.