Jenaer X-Runners-Familie trauert um Sportfreund

Jena. Felix wurde nur 40 Jahre alt. „Wir werden Dich nie vergessen und Dich bei zukünftigen Läufen im Herzen tragen.“

Es war, als würde Felix in ihrer Mitte laufen, als würde er in diesem Moment noch unter ihnen weilen: Vereinsmitglieder, Freunde und Verwandte trafen sich auf dem Sportplatz am Jenzig. Am späten Nachmittag starteten sie ihren Lauf, der ihm gewidmet war. Runde für Runde. Felix hatte diesen Sport so geliebt. Er, der Feinmechaniker bei Carl Zeiss Meditec war, wurde nur 40 Jahre alt.

Als Gründungsmitglied der X-Runners war der Jenenser von Anfang an mit dabei. Der Verein bestreitet gemeinsam Staffelläufe, Triathlons und Extremhindernisläufe. Nach seiner aktiven Fußballkarriere beim FC Thüringen Jena nahm er an unzähligen Laufevents teil und feierte viele sportliche Erfolge. In den Trainingseinheiten auf der Laufbahn bestaunten viele, mit welcher Geschwindigkeit und Laufästhetik Felix, der ,,Blitz“, die Intervall-Läufe runterspulte. Freitags, in der Scheune zum Hangel- und Krafttraining, wo er meistens seine wohlbehüteten Kinder mitgenommen hatte, war ,,Gaubo“, wie er von vielen genannt wurde, mit viel Freude dabei.

Auch im Vorstand wirkte der X-Runner tatkräftig mit. Mit Freunden fuhr er im Winter zum Skilaufen nach Oberhof. Und wenn mal keine Zeit für Sport war, war er mit seiner Familie unterwegs, um diese beim Pferdesport zu unterstützen. Seine eigenen sportlichen Höhepunkte erlebte Felix dieses Jahr bei der Europameisterschaft in Ungarn und der OCR-Weltmeisterschaft in Belgien. Und wer kann schon von sich behaupten an einer EM, geschweige denn einer WM teilgenommen zu haben?

Nach dem Lauf auf dem Sportplatz am Jenzig versammelte man sich im Vereinsheim. Deutlich wurde, wie schwer es allen fiel, den unfassbaren Verlust von Felix zu begreifen und zu verarbeiten. „Lieber Felix, wir werden Dich nie vergessen und Dich bei zukünftigen Läufen im Herzen tragen“, betonen die Sportfreunde. Und seiner Familie wünschen sie viel Kraft, um diesen Schicksalsschlag gemeinsam zu bewältigen.

Kontakte:

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800/11 10 111 und 0800/11 10 222 sowie 116123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote.