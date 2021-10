Jenaische Straße in Kahla teilweise gesperrt

Bauarbeiten stehen in Kahla an.

Kahla. Ab Montag, 25. Oktober, ist mit Einschränkungen bei der Kahla Altstadt zu rechnen.

Zu neuerlichen Verkehrseinschränkungen kommt es in Kahla, Grund dafür sind Bauarbeiten der Thüringer Energienetze. Die Jenaische Straße muss ab Montag, 25. Oktober, im Kreuzungsbereich Heimbürgestraße und Bahnhofstraße voll gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 5. November, heißt es von der Stadtverwaltung.

Der Verkehr wird über die Jenaische Straße in Richtung Innenstadt über den Johann-Walter-Platz/Grabenweg umgeleitet. Achtung, die Einbahnstraßenregelung der Jenaischen Straße und des Grabenweges (zwischen Johann-Walter-Platz und Marktpforte) werden in umgedrehte Richtung gedreht.

Die Parkregeln am Johann-Walter-Platz müssen geändert werden. Weitere Bauarbeiten stehen zudem am Ölwiesenweg an der Ecke Bahnhofstraße an, auch dort sind vom 25. Oktober bis 5. November Beeinträchtigungen wegen Leitungsarbeiten nötig.