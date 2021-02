Jenakultur: Rückgabe von Tickets geregelt

Tickets für Veranstaltungen von Jenakultur, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Gültigkeit verloren haben, können innerhalb von drei Monaten ab Wiedereröffnung der Jena Tourist-Information zurückgegeben werden.

Betroffen sind vor allem Tickets für die Konzerte der Jenaer Philharmonie (19. November 2020 und 1. Januar 2021) sowie eine Veranstaltung des Lesemarathons (21. November 2020). Die Erstattung sei ausschließlich für Tickets möglich, die in der Jena Tourist-Information erworben wurden. „In allen anderen Fällen wenden Sie sich bitte immer an die jeweilige Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets gekauft wurden“, teilt Jenakultur mit.

Wenn Karten telefonisch bestellt oder über das Ticketportal von Jenakultur erworben wurden, sollte für die Rückabwicklung das Callcenter per Mail an tickets@jena.de oder unter Tel. 03641/49-8050 kontaktiert werden. Das Team der Jena Tourist-Information sei montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr per E-Mail erreichbar.