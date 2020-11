Jenarbeit zieht ins Haus der Arbeitsagentur

Blick auf das Gebäude der Agentur für Arbeit in Jena.

Jena. So solle die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen verbessert werden.

Der städtische Eigenbetrieb Jenarbeit zieht um. Voraussichtlich ab 15. Dezember befindet sich das Jobcenter der Stadt Jena vollständig in der Stadtrodaer Straße 1 und damit in dem gleichen Haus wie die Agentur für Arbeit. Damit wird räumlich wieder der Zustand hergestellt, der auch vor den so genannten Hartz-Reformen räumlich bestand. Eigenständige Einheiten bleiben aber bestehen, heißt es.