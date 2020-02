Thüringen - ein Problem: Das Theaterhaus Jena bezieht in der aktuellen Situation Stellung, indem einfach der Buchstabe k rot durchgestrichen wird. "2018 waren wir noch sehr blauäugig...!" schreiben die Theatermacher auf Facebook über die Spielzeit, die unter anderem mit dem Slogan "Thüringen kein Problem" beworben wurde.

Jenas CDU-Chef: Ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie

Was als Regierungskrise auf Landesebene begann, hat längst die Niederungen der Lokalpolitik erreicht: Ausgelöst durch eine Äußerung des Oberbürgermeisters, für die er sich zwar entschuldigt hat, für die er aber immer noch in der Kritik steht. Nach Brandanschlägen sowie wüsten Beschimpfungen sagt der CDU-Kreisvorsitzende Guntram Wothly am Montag: „Nach den Ereignissen der vergangenen Tage mache ich mir ernsthaft Sorgen um unsere Demokratie.“

Jena OB Thomas Nitzsche ruft zur Mäßigung auf

Wothly bezeichnete den Rücktritt von Thomas Kemmerich (FDP) als notwendig und überfällig. „Ich erwarte, dass sich nun alle demokratischen Parteien zusammensetzen und an einer Lösung arbeiten, die Thüringen schnellstmöglich Stabilität und Handlungsfähigkeit ermöglicht. Jegliche Zusammenarbeit mit der AfD lehnen wir ab.“ Auf seiner privaten Facebook-Seite rief OB Thomas Nitzsche dringend zur Mäßigung auf. Obgleich Kemmerich seinen Rückzug angekündigt habe, werde er weiter beschimpft. „,Fratzen von CDU und FDP’ heißt es aus dem Mund eines Landtagsabgeordneten. Was ist hier los?“, schreibt Nitzsche unter anderem über einen Redebeitrag des Landtagsabgeordneten Lutz Liebscher (SPD). Liebscher sprach zur Kundgebung am Samstag auf dem Holzmarkt.

Stadträte, Gewerkschafter und Vertreter der Zivilgesellschaft kritisieren den OB

In einem offenen Brief kritisieren Stadträte der Linken, Bündnisgrünen und SPD sowie Gewerkschaftler und weitere Vertreter der Zivilgesellschaft den OB für seine Äußerungen. „Als Oberbürgermeister der Stadt Jena erwarten wir von Ihnen, die Interessen, die Geschichte und die Entwicklung unserer Stadt im Blick zu behalten und ihnen nachzukommen. Die AfD ist keine Partei wie jede andere – dies muss Gegenstand Ihres alltäglichen Handelns sein. Überdenken Sie bitte in diesem Sinne Ihre bisherige Umgangsweise mit der AfD“, fordern die Unterzeichner.

Thomas Nitzsche reagierte am Mittwoch „überrascht und hocherfreut“ auf die Wahl Kemmerichs. Später entschuldigte er sich dafür. Nicht nur, weil er gegen die politische Neutralität als zentralen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung verstoßen hat. Er bedauerte auch, die Rolle der AfD als Steigbügelhalter nicht erwähnt zu haben und schloss jede Zusammenarbeit mit der Partei auf kommunaler Ebene aus.