Jenas Citymanager über den Lockdown im Weihnachtsgeschäft: „Wir werden viele ausgeblutete Unternehmen haben“

Dass der Lockdown das Weihnachtsgeschäft noch verhagelt, sei den Händlern und Gastleuten „mehr oder weniger bewusst“ gewesen. Diese Einschätzung wagt Citymanager Hannes Wolf, der als Angestellter des Vereins Initiative Innenstadt den Blick auf etwa 100 Mitgliederbetriebe des Einzelhandels, der Gastronomie und der Dienstleistungen hat. Es hätte aus Wolfs Sicht noch schlimmer kommen können, denke man nur an Sachsens Lockdown-Verfügung, die zum Beispiel den Nahversorgern das Verkaufen aller Nicht-Lebensmittel verbietet. Für die Jenaer Betriebe sagt Wolf: „Das Verständnis ist über das Jahr gewachsen. Leben retten – dem will man sich nicht verschließen.“ Im März hätten die Betriebe „ziemlich heftige“ Komplikationen wegen des Lockdowns auszustehen gehabt, beispielsweise wegen der vollen Lager. „Der Vorlauf war diesmal besser.“ Und: Viele Betriebe seien jetzt „super kreativ“ gewesen, um in den sozialen Medien die Kontakte mit den Kunden zu bewahren und um so mit dem Online-Geschäft Lehrlinge und Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Ein feines Beispiel sei die Idee, Firmen mit Geschenkpaketen für Mitarbeiter zu beliefern als Ersatz für entfallene Weihnachtsfeiern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

"Kampf gegen Bürokratiemonster"

Weil man es oft raunen hört, 2021 würden vielfach Insolvenz und Geschäftsaufgabe als bittere Pointen der Pandemie folgen: Welche Signale hat Hannes Wolf vernommen? „Man hört von vielen, dass sie sich über die Maßen verschuldet haben. Fast alle sind mit ihren Banken an das Maximum rangegangen“, sagt Hannes Wolf. „Ich bin echt gespannt, was da rauskommt.“ In den meisten Fällen stünden im Hintergrund funktionierende Geschäftsmodelle. „Wir werden aber ausgeblutete Unternehmen haben, die beim kleinsten Wind umkippen.“

Die Stadtpolitik müsse hier die Aufgabe herauslesen, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden mit Sonderregelungen, mit Sondergebühren. „Und jeder Betrieb führt doch einen Kampf mit zehn Bürokratiemonstern. Wenn die etwas kuschliger daherkämen, wäre es angenehmer.“

In ganz anderer Denkrichtung könnte der Jenaer Einzelhandel aber sogar einen Vorteil haben, so schätzt Hannes Wolf es ein. Allerorten habe Corona das Problem großer leerer Verkaufsflächen forciert. „Wir könnten in zwei, drei Jahren die Profiteure sein: weil es nicht so viele große Flächen gibt. Kleine Leerstände sind schneller aufgefüllt.“

Und wie ist das mit der Jugend, die im Gewande von „Fridays For Future“ viele harte Systemfragen stellt? Sind die ausgebluteten Händler und Gastleute davon genervt? – „Das ist auch unser Thema“, sagt Hannes Wolf. „Wir würden uns als Verbündete sehen; man muss doch nur an die Regionalität der Produkte denken.“ Entsprechende Sinnbilder seien auch die Wiederbefüllungsanlage für Trinkwasser im Vereinsbüro Neugasse 34 oder die Unterstützung einer studentischen Aktion zur Weiterverwendung von Baumwolltaschen („Bag-Sharing“).

"Stadt muss von den Dörfern im Umkreis aus erreichbar sein"

Und bitte schön, tendenziell werde mit der Eichplatz-Bebauung der gesamte Grabenring zur Fußgängerzone. „Allerdings – und das unterscheidet uns von ‚Fridays for Future‘: Jena ist ein Oberzentrum und muss von den Dörfern im Umkreis aus erreichbar sein. Die beiden Bundesstraßen, die durch Jena hindurchführen, die kann man derzeit nicht verkehrsberuhigen. Und die Dörfler, die brauchen wir auch als Kunden; sonst gehen die zu Amazon.“ Und dann neulich eine Demo der „Fridays“ auf der Durchfahrtstraße zur besten Einkaufszeit! „Da müssen die sich nicht aufregen, dass wir uns darüber aufregen.“

Zur Sache

Die Initiative Innenstadt ist seit gut zwei Jahren aktiv; seit August 2018 ist Hannes Wolf als Citymanager angestellt. Der Verein wird jährlich mit 50.000 Euro Städtebaufördermitteln unterstützt. Eine zusätzliche institutionelle Förderung für Defizit-Ausgleiche musste der Verein bislang nicht beanspruchen, dessen Budget mit mehr als der Hälfte aus Mitgliedsbeiträgen besteht.