Jenas erstes freies Lastenrad nimmt Fahrt auf

Das erste freie Lastenrad für Jena steht seit diesem Monat zum Verleih bereit. Einen Namen hat es auch. Es heißt „LoLa“ – Lobedas Lastenrad.

Vor zwei Jahren entstand die Idee im Ökoteam der Kirchengemeinde in Lobeda. Danach wurde recherchiert, welches Modell am besten geeignet ist. Fahrradhändler Bikeandsnow stand dabei beratend zur Seite und konnte durch einen Rabatt auch finanziell unterstützen. Das Lola-Team dankt allen Sponsoren, Unterstützern und Spendern. Ein großer Teil der Kosten konnte durch die evangelische Kirche Mitteldeutschland und den Kirchenkreis Jena gestemmt werden.

Zunächst wird die Übergabe des Rades persönlich erfolgen, eine kontaktlose Übergabe ist in Planung. Um Lola für alle nutzbar zu machen, erfolgt der Verleih spendenbasiert. Das heißt jeder spendet soviel für eine Ausleihe, wie er oder sie möchte oder kann. Das Lola-Team hofft auf viel Zuspruch. Lola soll so zu einem verbindenden Element in der Stadt werden und als Vorbild für eine klimagerechte Mobilität für alle Menschen dienen.

Unter www.lola-lastenrad.de kann sich jeder Erwachsene registrieren und LoLa für den Wunschzeitraum reservieren.