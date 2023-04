Jenas Finanzdezernent sieht in Tarifstreit-Einigung guten Kompromiss

Jena. Vorsichtige Tarifsteigerungen im Jenaer Doppelhaushalt 2023/24 bereits eingeplant: Einigung der Tarifparteien treffe die Annahmen in Jena „ziemlich genau“.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben sich Bund, Kommunen und Gewerkschaften auf mehr Geld für die 2,5 Millionen Beschäftigten geeinigt. „Die Einigung ist aus meiner Sicht ein guter Kompromiss, mit dem sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber gut leben können, um den aktuellen Herausforderungen von Inflation und Energiekrise zu begegnen“, sagt der Jenaer Finanzdezernent Benjamin Koppe dazu. „In unserem städtischen Doppelhaushalt 2023/24 haben wir mit kaufmännischer Vorsicht Tarifsteigerung für die beiden Jahre von jeweils vier Prozent und ab dem Jahr 2025 von jährlich zwei Prozent vorgesehen. Die Einigung der Tarifparteien trifft unsere Annahme, berücksichtigt man Sonderzahlungen und die Tarifanhebung ab dem kommenden Jahr, ziemlich genau“, so Koppe weiter.

Die Einigung von Bund, Kommunen und Gewerkschaften sieht unter anderem steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro in mehreren Stufen vor. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024.