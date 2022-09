Jenas größter Stadtteil feiert wieder das Herbstfest

Jena. Nach der Corona-Zwangspause beginnt am Samstag in Lobeda ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Oldies, einer Helene-Fischer-Doubleshow und vielen Angeboten für Kinder.

Nach zweijähriger Zwangspause durch Corona kann in Jenas größtem Stadtteil endlich zünftig gefeiert werden: An diesem Samstag gibt es wieder von 13 bis 17 Uhr das Lobedaer Herbstfest auf dem Salvador-Allende-Platz.

Die Wiederaufnahme einer Tradition, auf die Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, der auch zu Beginn die Festbesucher begrüßen wird, so richtig stolz ist. Zumal dieses Herbstfest auf starken Füßen steht. Denn durch den Ausfall der beiden Herbstfeste 2020 und 2021 und die dadurch eingesparten Gelder ist nun ein wenig mehr für dieses Fest übrig. So konnte der Ortsteilrat von Neulobeda nahezu 12.000 Euro locker machen für ein buntes und abwechslungsreiches Programm. So wurde es möglich, dass der Ortsteilrat das Programm in die professionellen Hände der Jenaer Künstler-Agentur Günter Forner legen konnte. Die hat nun das Programm zusammengestellt und wird über den Nachmittag auch Regie führen.

Wieder mit dabei sind bekannte Namen wie das in Lobeda beheimatete MIG-Ensemble und das Showballett Formel I. Darüber hinaus sind eine „Kautschukshow“ mit erstaunlichen Körperdarbietungen, die an Schlangenmenschen erinnern, und Clownerie mit von der Partie. Die Band „Ad Libitum“ wird während des gesamten Festes für Oldieklänge sorgen, und als Höhepunkt wartet eine Helene-Fischer-Doubleshow auf das Publikum. In die Rolle des deutschen Schlager-Stars schlüpft die Dresdner Sängerin Catharina Schwarz. Sie gilt als eine der besten Helene-Fischer-Doubles.

Wie bei den vorangegangenen Herbstfesten wird auch dieses Mal wieder das Stadtteilbüro Lobeda mit einem Informationsstand dabei sein. Außerdem sind für Kinder einige Stationen angekündigt wie etwa Kraftübungen bei „Kinder hauen den Lukas“ oder auch eine Rollenrutsche. Und natürlich sind Getränke und Imbiss gesichert. Der Platz am Neptunbrunnen wird sich mit Tischen und Bänken in einen Biergarten verwandeln. Und davor soll die Bühne aufgebaut werden, die vom Lobedaer Carnevalsverein bereitgestellt wird.