Jenas Grüne wollen öffentliche Bekanntmachung von Baumfällungen

Jena. Die bündnisgrüne Fraktion des Jenaer Stadtrates startet einen neuen Anlauf, die Öffentlichkeit besser über Baumfällungen zu informieren.

Die Baumfällungen für die neue Schwimmhalle in Lobeda im Dezember, der großflächige Eingriff in den geschützten Auwald an der Camsdorfer Brücke im Januar, die fälschliche Entfernung einer gesunden Linde in der Kahlaischen Straße im Februar – diese und weitere Eingriffe in das Stadtgrün lösten Diskussionen um Angemessenheit und Rechtmäßigkeit der Arbeiten aus.

Die bündnisgrüne Fraktion des Jenaer Stadtrates startet nun einen neuen Anlauf, die Öffentlichkeit besser über Baumfällungen zu informieren. Zuletzt war eine Vorlage des Klimaschutzbeirats, die Auskunft über öffentliche Baumfällungen in einem Baumfällregister forderte, im Stadtentwicklungsausschuss gescheitert.

„Kritikpunkt an der durchdachten Vorlage des Klimaschutzbeirats waren der befürchtete bürokratische Aufwand sowie Eingriffe in die Baumschutzsatzung. Mit unserer Vorlage soll die Kernforderung des Beirats umgesetzt werden: die Bekanntmachung von Baumfällungen auf städtischen Grundstücken zwei Wochen im Voraus.

Dabei soll der Stadtverwaltung aber ein größerer Spielraum für die konkrete Umsetzung bleiben,“ so Lutz Jacob, Mitglied der bündnisgrünen Stadtratsfraktion. Aktionen wie der Eingriff in den Saale-Auwald, bei dem am Ende viele Fragen blieben, dürften sich nicht wiederholen, fordert die Co-Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf.

Jüngst gab es auch bei Pflege- und Schnittarbeiten Klärungsbedarf. So seien im März am Eiscafé Melange Sträucher bis auf den Boden zurückgeschnitten worden. Der Darstellung der Verwaltung, die Arbeiten hätten bereits im November stattgefunden, habe der Pächter widersprochen.

„Aus der Antwort auf meine Anfrage zu Fällungen geht hervor, dass in Jena jährlich zwischen 1369 und 1895 Bäume auf städtischen Grundstücken gefällt werden. Auch wenn die Verwaltung die Maßnahmen gut begründen kann oder zumindest keine rechtlichen Hindernisse sieht, bleiben Fällungen ein sensibles Thema“, sagt Stadträtin Isabell Welle.